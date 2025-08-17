FOTO | Coloane de mașini și blocaj de aproape o oră pe A2, dinspre litoral spre Capitală, posibil din cauza taxei de pod de la Fetești – Cernavodă / Se poate plăti prin SMS la numărul 7577 (trimis în avans sau până la miezul nopții după trecere)

Pe autostrada A2 pe sensul spre București dinspre litoral, înainte de traversarea podului de la Cernavodă s-a format, duminică seara, o coadă de zeci de minute. Peste 200.000 de turiști, aproape cât numără populația Constanței, au fost la Marea Neagră, în mini-vacanța de Sf. Maria, când se sărbătorește și Ziua Marinei.

Imaginile trimise de șoferi revoltați arată ambuteiajul creat, posibil, de plata taxei de pod care poate fi plătită foarte simplu prin SMS. Totodată, cauza mai poate fi și îngustarea benzilor în dreptul stației de taxare.

Cum se plătește taxa de pod prin SMS și ce sancțiuni riscă șoferii

Taxa de pod de la Fetești–Cernavodă, obligatorie pentru trecerea pe Autostrada A2 peste Dunăre, poate fi plătită rapid prin SMS la numărul 7577. Mesajul trebuie trimis înainte de trecere sau, cel târziu, până la miezul nopții în aceeași zi.

SMS-ul trebuie să conțină numărul de înmatriculare și categoria vehiculului (de exemplu: „B123ABC 1” pentru autoturisme). După transmitere, șoferul primește un mesaj de confirmare, care ține loc de dovadă a plății.

Nepăstrarea mesajului de confirmare sau neplata până la termen limitează șoferul la amenzi. Conform legislației, amenda este de 10 ori valoarea tarifului. Astfel, pentru autoturisme (unde taxa este de 13 lei), sancțiunea poate ajunge între 130 și 260 de lei.

Pentru a evita amenzile și întârzierile în trafic, autoritățile recomandă șoferilor să își achite taxa din timp și să verifice primirea confirmării.