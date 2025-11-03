Bătălie în instanță pentru Băile Neptun din Herculane / Primar: ”Două persoane fizice sunt proprietare pe teren, iar noi pe clădire”

După ani de blocaje administrative și juridice, Băile Neptun din stațiunea Băile Herculane ar putea fi salvate, anunță Agenția de presă Rador, care citează Radio Reșița.

Procesul care va clarifica dreptul de proprietate asupra terenului intră pe fond la jumătatea lunii noiembrie. Un pas esențial pentru relansarea proiectului de restaurare a unuia dintre cele mai valoroase monumente din patrimoniul balnear european.

Primarul Gheorghe Orza a declarat pentru Radio Reșița că administrația locală așteaptă cu interes soluția instanței pentru a putea începe demersurile legale necesare reabilitării monumentului: „Situația juridică este incertă. Două persoane fizice sunt proprietare pe teren, iar noi pe clădire. Sperăm să se termine acum, pe 14 noiembrie, acest proces, adică să fie în fondul cauzei, după care va veni apelul. Dar măcar știm de unde să plecăm, pentru că nu putem face nici măcar exproprierea dacă nu știm pe cine expropriem.”

Edilul a subliniat că sunt numeroase persoane și instituții interesate de salvarea clădirii istorice, inclusiv Institutul Național de Balneologie, cu care Primăria are deja un protocol pentru amenajarea unei clinici moderne de balneologie și formare de rezidenți medicali la Herculane.

„Avem un protocol cu Institutul Național al Balneologiei pentru a face cea mai frumoasă clinică de balneologie, cu rezidențiate la Băile Herculane. Între 25 și 28 noiembrie vom avea aici Școala de toamnă a balneologiei. Gândiți-vă ce ar însemna să deschidem această clădire și să avem în fiecare an câteva zeci de rezidenți.”

Primarul Orza a mai explicat că problema juridică a fost „un zid” în calea investițiilor.

„Sunt investitori care au fațadele realizate în proporție de 80%. Unul dintre ei vrea să facă cel mai frumos hotel istoric din Europa și a obținut autorizația de construcție în regim de urgență, în doar trei luni, cu toate actele necesare.”

Odată cu clarificarea situației juridice, administrația locală speră să reactiveze demersurile de restaurare a Băilor Neptun, una dintre cele mai valoroase clădiri din patrimoniul european balnear.

Clădirea a fost construită între anii 1883–1886, după planurile arhitectului maghiar Alpár Ignat, în urma unui concurs național de arhitectură organizat de Ministerul de Finanțe al vremii.

Proiectul prevedea 70 de cădițe de tratament, dintre care 10 din piatră, 2 saune, 2 camere de inhalație, sală de așteptare și garderobă, permițând ca aproximativ 100 de persoane să beneficieze simultan de tratament.

Costurile construcției, cu excepția celebrului Pod de Fontă, s-au ridicat la 220.000 de forinți – echivalentul a 4,5 milioane de euro în prezent. Izvorul și baia publică au purtat numele de Szapáry, după ministrul de finanțe de atunci.

Realizată în stil eclectic, clădirea impresionează prin cărămida aparentă, ornamentele bogate și amplasarea spectaculoasă între râul Cerna și versantul stâncos din spatele ei, devenind una dintre cele mai reprezentative construcții balneare din Europa Centrală.