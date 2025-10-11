G4Media.ro
Economedia G4Food TechRider PetsCats

G4Media.ro

Ronnie O’Sullivan, înfrângere surprinzătoare în semifinalele Xi’an Grand Prix la snooker

Ronnie O'Sullivan, la masa de joc. Cel supranumit The Rocket este considerat unul dintre cei mai buni jucatori de snooker din istorie.
Ronnie O'Sullivan / Sursa foto: Kalle Parkkinen / Shutterstock Editorial / Profimedia

Ronnie O’Sullivan, înfrângere surprinzătoare în semifinalele Xi’an Grand Prix la snooker

Sportz11 Oct • 93 vizualizări 0 comentarii

Locul patru în ierarhia mondială, Ronnie O’Sullivan a cedat în mod neașteptat meciul din semifinalele Xi’an Grand Prix la snooker, partidă jucată împotriva lui Gary Wilson, scor 2-5.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media

- articolul continuă mai jos -

Locul 17 în clasamentul la zi din snooker, Gary l-a dominat pe mult mai cunoscutul său adversar. Mai întâi, Wilson s-a distanțat la 3-0, iar mai apoi a avut armele și nervii tari pentru a gestiona până la capăt avantajul căpătat în prima parte a meciului.

Cu toate că Ronnie a dat senzația unei reveniri spectaculoase, de la 0-3 la 2-3, Gary s-a impus în următoarele două frame-uri și a avut câștig de cauză cu 5-2. S-a jucat după sistemul cel mai bun din nouă frame-uri.

Gary Wilson a reușit contra lui Ronnie O’Sullivan break-uri de 74, 101, 79, 120 și 62 de puncte.

În celelalte meciuri ale zilei, Mark Williams a trecut de Haotian Lyu, scor 5-4, Daniel Wells de Liam Pullen, scor 5-2, iar Shaun Murphy de Ding Junhui, scor 5-3.

Semifinale

  • Gary Wilson – Shaun Murphy
  • Mark Williams – Daniel Wells

Turneul chinez are loc în perioada 7-13 octombrie. În România, competiția poate fi urmărită în direct pe canalele Eurosport.

Premii Xi’an Grand Prix 2025

  • Câștigător: £177.000
  • Finalist: £76.000
  • Semifinale: £34.500
  • Sferturi de finală: £22.350
  • Optimi: £14.000
  • Șaisprezecimi: £9.400
  • Turul întâi: £5.350
  • Cel mai mare break: £5.000.

Cum se joacă la Xi’an

  • De la turul întâi și până la sferturi (inclusiv) s-a jucat după sistemul cel mai bun din 9 frame-uri, adică primul la 5.
  • În semifinale se joacă după sistemul cel mai bun din 11 frame-uri, adică primul la șase.
  • În fine, în marea finală se va juca după sistemul cel mai bun din 19 frame-uri, adică primul la zece.
  • Campionul en-titre este Kyren Wilson (2024).

Disclaimer:
- G4Media nu a cerut și nu a primit niciodată fonduri guvernamentale direct sau sub forma unor campanii de informare. Acesta este un ajutor de stat mascat care distorsionează piața de media și este inacceptabil. De asemenea, G4Media nu acceptă bani de la partidele politice în afara campaniilor electorale. Publicitatea electorală marcată ca atare este normală în perioada alegerilor.

- G4Media nu a primit și nu acceptă reclame de la industrii precum jocuri de noroc, pariuri, alcool și tutun. Este strict opțiunea G4Media. Nu promovăm vicii care pot distruge sănătatea, viața sau cariera unor oameni.

Tags: , , , ,
Susține-ne activitatea G4Media logo
Donație Paypal recurentă

Donează lunar pentru susținerea proiectului G4Media

Donează prin Transfer Bancar

CONT LEI: RO89RZBR0000060019874867

Deschis la Raiffeisen Bank
Donează prin Patreon

Donează

Pentru a posta un comentariu, trebuie să te Înregistrezi sau să te Autentifici.