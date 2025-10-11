Ronnie O’Sullivan, înfrângere surprinzătoare în semifinalele Xi’an Grand Prix la snooker

Locul patru în ierarhia mondială, Ronnie O’Sullivan a cedat în mod neașteptat meciul din semifinalele Xi’an Grand Prix la snooker, partidă jucată împotriva lui Gary Wilson, scor 2-5.

Locul 17 în clasamentul la zi din snooker, Gary l-a dominat pe mult mai cunoscutul său adversar. Mai întâi, Wilson s-a distanțat la 3-0, iar mai apoi a avut armele și nervii tari pentru a gestiona până la capăt avantajul căpătat în prima parte a meciului.

Cu toate că Ronnie a dat senzația unei reveniri spectaculoase, de la 0-3 la 2-3, Gary s-a impus în următoarele două frame-uri și a avut câștig de cauză cu 5-2. S-a jucat după sistemul cel mai bun din nouă frame-uri.

Gary Wilson a reușit contra lui Ronnie O’Sullivan break-uri de 74, 101, 79, 120 și 62 de puncte.

𝐑𝐎𝐂𝐊𝐄𝐓 𝐆𝐑𝐎𝐔𝐍𝐃𝐄𝐃 ❌ Ronnie O’Sullivan is OUT after a 5-2 defeat by Gary Wilson 👀 #XianGP pic.twitter.com/K3isAw3I2w — Live Snooker (@Livesnooker) October 11, 2025

🫸 𝗪𝗜𝗟𝗦𝗢𝗡 𝗦𝗧𝗢𝗣𝗦 𝗢’𝗦𝗨𝗟𝗟𝗜𝗩𝗔𝗡 Gary Wilson moves a step closer to back-to-back ranking event finals in China, as he reaches the last four of the Xi’an Grand Prix after a 5-2 win over Ronnie O’Sullivan. Wilson made breaks of 74, 101, 79, 120 and 62.#snooker pic.twitter.com/pKJA1sgKHQ — Totally Snookered – Snooker news and fan community (@totalsnookered) October 11, 2025

WILSON ENDS O’SULLIVAN’S RUN! 🤯 The Tyneside Terror produces an exceptional display to defeat the in-form Rocket, knocking in two centuries to boot. He faces Murphy/Ding in the semi-finals.#XianGP pic.twitter.com/MaNAlXNQIz — WST (@WeAreWST) October 11, 2025

În celelalte meciuri ale zilei, Mark Williams a trecut de Haotian Lyu, scor 5-4, Daniel Wells de Liam Pullen, scor 5-2, iar Shaun Murphy de Ding Junhui, scor 5-3.

Semifinale

Gary Wilson – Shaun Murphy

Mark Williams – Daniel Wells

Turneul chinez are loc în perioada 7-13 octombrie. În România, competiția poate fi urmărită în direct pe canalele Eurosport.

Premii Xi’an Grand Prix 2025

Câștigător: £177.000

Finalist: £76.000

Semifinale: £34.500

Sferturi de finală: £22.350

Optimi: £14.000

Șaisprezecimi: £9.400

Turul întâi: £5.350

Cel mai mare break: £5.000.

Cum se joacă la Xi’an