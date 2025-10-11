Ronnie O’Sullivan, înfrângere surprinzătoare în semifinalele Xi’an Grand Prix la snooker
Locul patru în ierarhia mondială, Ronnie O’Sullivan a cedat în mod neașteptat meciul din semifinalele Xi’an Grand Prix la snooker, partidă jucată împotriva lui Gary Wilson, scor 2-5.
Locul 17 în clasamentul la zi din snooker, Gary l-a dominat pe mult mai cunoscutul său adversar. Mai întâi, Wilson s-a distanțat la 3-0, iar mai apoi a avut armele și nervii tari pentru a gestiona până la capăt avantajul căpătat în prima parte a meciului.
Cu toate că Ronnie a dat senzația unei reveniri spectaculoase, de la 0-3 la 2-3, Gary s-a impus în următoarele două frame-uri și a avut câștig de cauză cu 5-2. S-a jucat după sistemul cel mai bun din nouă frame-uri.
Gary Wilson a reușit contra lui Ronnie O’Sullivan break-uri de 74, 101, 79, 120 și 62 de puncte.
𝐑𝐎𝐂𝐊𝐄𝐓 𝐆𝐑𝐎𝐔𝐍𝐃𝐄𝐃 ❌
Ronnie O’Sullivan is OUT after a 5-2 defeat by Gary Wilson 👀 #XianGP pic.twitter.com/K3isAw3I2w
— Live Snooker (@Livesnooker) October 11, 2025
𝗪𝗜𝗟𝗦𝗢𝗡 𝗦𝗧𝗢𝗣𝗦 𝗢’𝗦𝗨𝗟𝗟𝗜𝗩𝗔𝗡
Gary Wilson moves a step closer to back-to-back ranking event finals in China, as he reaches the last four of the Xi’an Grand Prix after a 5-2 win over Ronnie O’Sullivan.
Wilson made breaks of 74, 101, 79, 120 and 62.#snooker pic.twitter.com/pKJA1sgKHQ
— Totally Snookered – Snooker news and fan community (@totalsnookered) October 11, 2025
WILSON ENDS O’SULLIVAN’S RUN! 🤯
The Tyneside Terror produces an exceptional display to defeat the in-form Rocket, knocking in two centuries to boot.
He faces Murphy/Ding in the semi-finals.#XianGP pic.twitter.com/MaNAlXNQIz
— WST (@WeAreWST) October 11, 2025
În celelalte meciuri ale zilei, Mark Williams a trecut de Haotian Lyu, scor 5-4, Daniel Wells de Liam Pullen, scor 5-2, iar Shaun Murphy de Ding Junhui, scor 5-3.
Semifinale
- Gary Wilson – Shaun Murphy
- Mark Williams – Daniel Wells
Turneul chinez are loc în perioada 7-13 octombrie. În România, competiția poate fi urmărită în direct pe canalele Eurosport.
Premii Xi’an Grand Prix 2025
- Câștigător: £177.000
- Finalist: £76.000
- Semifinale: £34.500
- Sferturi de finală: £22.350
- Optimi: £14.000
- Șaisprezecimi: £9.400
- Turul întâi: £5.350
- Cel mai mare break: £5.000.
Cum se joacă la Xi’an
- De la turul întâi și până la sferturi (inclusiv) s-a jucat după sistemul cel mai bun din 9 frame-uri, adică primul la 5.
- În semifinale se joacă după sistemul cel mai bun din 11 frame-uri, adică primul la șase.
- În fine, în marea finală se va juca după sistemul cel mai bun din 19 frame-uri, adică primul la zece.
- Campionul en-titre este Kyren Wilson (2024).
