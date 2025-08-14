Federația Greenfield câștigă procesul privind accesul la drumul forestier din Pădurea Băneasa / Romsilva l-a reabilitat cu bani privați pentru tranzitul locuitorilor din complexul imobiliar / Fostul ministru al Mediului a declarat în mod repetat că este împortiva accesului auto în pădure / ONG-urile nu au fost consultate înainte de lucrări

Federația Greenfield Băneasa a câștigat, teoretic, dreptul de acces la drumul forestier din Pădurea Băneasa după ce a cîștigat procesul intentat de ONG-urile EcoCivica și Agent Green, care solicitau suspendarea contractului semnat cu Regia Națională a Pădurilor – Romsilva pentru accesul privat pe un drum forestier din Pădurea Băneasa, reabilitat cu fonduri private pentru tranzitul auto al locuitorilor. Tribunalul București a respins în data de 13 august cererea de suspendare ca inadmisibilă și obligă ONG-urile să plătească cheltuieli de judecată de 7000 lei către Federația Greenfield Băneasa.

Într-un mesaj pe Facebook, reprezentanții Greenfield au anunțat că suma va fi direcționată integral către un proiect de reîmpădurire a Pădurii Băneasa. „Asta înseamnă fapte, nu vorbe. (…) Greenfield rămâne ferm pe poziție: respectăm legea, respectăm Codul Silvic și ne apărăm comunitatea”, au transmis aceștia. Întrebat dacă din punctul lui de vedere finalizarea procesului înseamnă că traficului auto pe drumul forestier poate fi permis, liderul Federației Greenfield, Cătălin Diaconescu, a precizat că „pentru a fi deschis mai sunt necesare câteva demersuri administrative, care sunt în curs de finalizare”.

Context

Pădurea Băneasa, aflată la nordul Bucureștiului, amenințată în timp de lărgirea orașului, rămâne una dintre cele mai mari și importante zone verzi ale Capitalei, având rol esențial în filtrarea aerului și protecția biodiversității. Administrată de Romsilva, pădurea este parte a fondului forestier național, însă în Consiliul Local al Sectorului 1 s-a votat, în această primăvară, un proiect prin care pădurea să fie declarată arie naturală protejată, iar administrarea sa să treacă la autoritățile locale, demers care nu s-a finalizat.

În ultimii ani, Pădurea Băneasa a fost subiectul mai multor dispute între autorități, ONG-uri și comunitatea locală, legate de accesul public, conservarea mediului și dezvoltările imobiliare din zonă. Federația Greenfield Băneasa, care are un singur drum de acces în complexul imobiliar, susține că accesul pe drumul forestier care traversează pădurea este reglementat și nu afectează integritatea ecosistemului, iar banii obținuți din acest acord contribuie la proiecte de protecție și reîmpădurire, lucru respins de specialiști de mediu.

Controversa drumului forestier din Pădurea Băneasa

Federația Greenfield Băneasa, organizația care reprezintă locuitorii ansamblului rezidențial Greenfield, dezvoltatorul și alte afaceri locale, a încheiat anul trecut un contract cu Direcția Silvică Ilfov, parte a Romsilva, pentru accesul auto pe un drum forestier din Pădurea Băneasa. Contractul, cu clauze de confidențialitate, nu este finanțat din fonduri publice, motiv pentru care Romsilva a refuzat să-l facă public, conform Legii 544/2001. Detalii AICI

Potrivit șefului Romsilva, Marius Dan Siiulescu, Federația a plătit 20.000 de euro garanție și 100.000 de euro pentru o perioadă de cinci ani, iar drumul a fost reparat și marcat cu indicatoare rutiere între 25 septembrie și 31 octombrie 2024, cu un cost total de aproximativ 291.610 lei (aprox. 58.000 euro). Drumul nu a fost deschis.

Poziția Ministerului Mediului

Ministrul Mediului, Mircea Fechet, a declarat în mod repetat că este total împotriva accesului auto în pădure, menționând că drumul nu este drum public, iar traficul cu mii de mașini ar afecta ecosistemul local și funcția de plămân verde a pădurii pentru București. Ministrul a criticat, de asemenea, ceea ce considera a fi o interpretare eronată a Codului Silvic în favoarea dezvoltatorului și a subliniat că accesul la drum trebuie asigurat în mod legal pentru proprietari, dar nu prin transformarea pădurii într-o autostradă.

El preciza că nu există niciun acord explicit sau implicit al Ministerului Mediului pentru deschiderea drumului, și avertiza că deschiderea ar implica verificări detaliate prin corpul de control pentru a stabili legalitatea autorizării și a modului de gestionare a drumului de către Romsilva. Fechet amenința inclusiv cu demiterea conducerii Romsilva și Direcției Silvice Ilfov dacă drumul ar fi fost deschis. Detalii AICI

Între timp, ministerul Mediului este condus de reprezentanta USR, Diana Buzoianu, care se declară în favoarea protejării pădurilor, este co-inițiatoare a legii despre Centura Verde București-Ilfov și susține un proces de reformă a Romsilva, început în mandatul fostului ministru liberal Mircea Fechet.

În primăvară, locatarii Greenfield au primit informații, pe un grup de discuții, că Romsilva amână deschiderea drumului până la învestirea noului guvern, pentru a evita presiunea publică a ministrului. Se transmitea ca accesul urma să fie permis exact când presa era concentrată pe alte subiecte. Detalii AICI

Impactul asupra mediului și controversele legale. Contradicțiile comunicării Romsilva

Organizațiile de mediu nu au fost consultate înainte de lucrări, iar deschiderea drumului a ridicat întrebări privind respectarea prevederilor Codului Silvic și legislația de protecție a mediului. Romsilva susținea că drumul forestier nu este nou, ci unul existent înainte de 1990, reabilitat în conformitate cu Codul Silvic, dar imaginile și mărturiile de pe teren aratau că a fost tăiați copaci pentru a fi creat un drum nou, pietruit, cu marcaje rutiere și bariere mecanice, destinat tranzitului locuitorilor Greenfield. Această discrepanță între comunicarea oficială și realitatea de teren a generat nemulțumiri și reacții puternice din partea organizațiilor de mediu. Detalii AICI

În prezent, circulația auto pe drumul forestier din Pădurea Băneasa, în lungime de 1,5 km, nu a fost deschisă, iar contractul Romsilva-Federația Greenfield rămâne secret.