Bujduveanu, primar interimar al Capitalei: „Nu dorim drumuri asfaltate prin Pădurea Băneasa” / Despre proiectul de transfer al pădurii de la Romsilva la București: „Nu există consens politic, USR a propus modificări”

Stelian Bujduveanu, primar interimar al Bucureștiului, a declarat vineri că Pădurea Băneasa – Aleea Teișani trebuie utilizată prin partea din spate, prin girația de sub pod, și că municipalitatea nu dorește realizarea unui drum asfaltat prin pădure. „Compromisul făcut în urmă cu doi ani, prin care s-ar fi deschis temporar un drum pentru locatari (din Greenfield – n.red.), nu a avut nicio finalitate, iar conflictul continuă”, a afirmat Bujduveanu.

Primarul interimar a precizat că își dorește ca centura verde a Municipiului București să fie administrată de municipalitate, în parteneriat cu Consiliul Județean Ilfov și cu sectoarele. „Ne-am dori ca Pădurea Băneasa să fie, dacă nu în proprietate, măcar în administrarea Municipiului București, fie prin Sectorul 1, fie direct la nivelul Capitalei. Știm cu toții că instituțiile deconcentrate ale statului au aceeași autoritate asupra unor locații din București precum unitățile administrativ-teritoriale sau sectoarele, însă municipalitatea este mai aproape de cetățeni”, a adăugat Bujduveanu, cu trimitere la decizia controversată a Romsilva de a semna un contract cu Federația Greenfield, care reprezintă și dezvoltatorul, pentru utilizarea auto a unui drum forestier prin Pădurea Băneasa, drum rămas nedeschis.

El a precizat că, în prezent, nu există consens politic în Consiliul General al Municipiului București privind proiectul de transfer al Pădurii Băneasa din administrarea Romsilva în cea a municipalității în scopul declarării pădurii ca arie naturală protejată. „A existat o solicitare din partea Primăriei Sectorului 1. În urma votului și a discuțiilor politice între liderii de grup nu s-a ajuns la niciun acord. Înțeleg că din partea USR au fost propuse anumite modificări la proiect; așteptăm să se ajungă la un consens și abia apoi se va putea continua procedura”, a explicat Bujduveanu.

El a menționat că, dacă proiectul ar fi votat, transferul administrativ ar dura aproximativ șase luni.

Întrebat care sunt obiecțiile USR și ce modificări a propus partidul, consilierul general USR Radu Dragoș a declarat că proiectul este complex și necesită discuții mai ample în Consiliul General, fără a oferi detalii suplimentare, și a recomandat să fie contactat biroul de presă al USR pentru alte informații.

Context

Societatea civilă a inițiat un demers pentru ca Pădurea Băneasa să devină arie naturală protejată, ferită de orice fragmentări și tăieri. În ianuarie, Consiliul Local al Sectorului 1 a adoptat în unanimitate proiectul de transfer al pădurii în administrarea PMB, cu scopul de a-i crește regimul de protecție.

Pentru ca transferul să devină efectiv, proiectul trebuie reconfirmat de Consiliul General al Municipiului București (CGMB) și implică, de asemenea, Ministerul Mediului, Romsilva și Guvernul României. În prezent, proiectul așteaptă de două luni să fie supus votului CGMB.

Proiectul prevede solicitarea către Guvern ca 21 de imobile din Pădurea Băneasa, aproximativ 330 hectare administrate de Romsilva, să fie trecute în domeniul public al Municipiului București și, ulterior, în administrarea Sectorului 1. Scopul declarat este realizarea Pădurii Băneasa ca arie naturală protejată, cu regim strict de conservare, împiedicând dezvoltarea imobiliară și deschiderea de drumuri incompatibile cu protecția mediului. Hotărârea se bazează pe legislația silvică și administrativă actuală (Codul Silvic 2024, OUG 57/2019 – Codul Administrativ, Legea 192/2010 privind drumurile forestiere).

În așteptarea votului din CGMB, G4Media a aflat că există o majoritate pentru adoptarea proiectului: 33 de voturi sunt considerate probabile pentru proiect, iar 22 de voturi sunt incerte. Totuși, primarul interimar este cel care pune proiectul pe ordinea de zi.

ONG-uri precum Asociația Parcul Natural București, Salvați Codrii Vlăsiei, Platforma Civică „Împreună pentru Centura Verde” și Eco Civica susțin proiectul, considerând că statutul de arie naturală protejată va împiedica definitiv dezvoltarea imobiliară și va integra pădurea în conceptul mai larg al Centurii Verzi București–Ilfov. Recent, mai multe ONG-uri au semnat o scrisoare adresată ministrului Mediului, Diana Buzoianu, și altor autorități, pentru a împiedica deschiderea de drumuri forestiere pentru circulație auto, prima vizată fiind Pădurea Băneasa.