ONG-uri, grupări civice şi cetăţeni cer directorului general Romsilva rezilierea contractului care a deschis drumul forestier pentru trafic auto în Pădurea Băneasa

Mai multe ONG-uri, grupări civice şi cetăţeni cer directorului general Romsilva, Jean Vişan, rezilierea contractului prin care a fost deschis drumul forestier pentru trafic auto în Pădurea Băneasa, avertizând că deja calitatea mediului şi siguranţa vizitatorilor încep să fie afectate. ”Pădurea Băneasa este poarta de intrare a bucureştenilor în Centura Verde Bucureşti-Ilfov, la pas sau cu bicicleta, şi trebuie să rămână un spaţiu natural ferit de praf, claxoane şi gaze de eşapament”, argumentează Ciprian Găluşcă, director executiv Fundaţia Centura Verde, în timp ce Dan Bărbulescu, director executiv Asociaţia Parcul Natural Bucureşti, consideră că, ”dacă nu se intervine rapid pentru stoparea traficului auto în pădure, vom asista în cele din urmă la degradarea şi pierderea pădurii”, transmite News.ro.

”Fundaţia Centura Verde, Asociaţia Parcul Natural Bucureşti, Fundaţia ECO-CIVICA, Reţeaua pentru Natură Urbană şi Grupul Civic „Salvaţi Codrii Vlăsiei”, alături de mai multe organizaţii neguvernamentale, grupuri civice şi cetăţeni, atrag din nou atenţia asupra pericolului iminent în care se află Pădurea Băneasa, unde traficul auto a început deja să afecteze grav calitatea mediului şi siguranţa vizitatorilor”, transmit reprezentanţii organizaţiilor de mediu.

Ei amintesc că vineri, 5 septembrie, în cadrul dezbaterii publice organizate de Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor, ministrul Diana Buzoianu s-a pronunţat ferm pentru crearea Parcului Natural Pădurea Băneasa – parte a Centurii Verzi Bucureşti-Ilfov – şi împotriva circulaţiei auto pe drumurile forestiere, indicând clar soluţia: rezilierea contractului semnat de Romsilva pentru deschiderea drumului forestier între Greenfield şi Aleea Padina, menţinerea drumului forestier Vadul Moldovei închis traficului auto şi realizarea căilor de acces prevăzute în documentaţiile de urbanism.

”În acelaşi cadru, reprezentantul Romsilva a declarat că actul semnat cu asociaţia dezvoltatorului imobiliar Impact şi Federaţia Greenfield poate fi reziliat dacă bucureştenii îşi doresc protejarea Pădurii Băneasa. Solicităm Directorului General Romsilva, Jean Vişan, să rezilieze contractul şi să suspende de urgenţă accesul auto în Pădurea Băneasa, pe toate drumurile forestiere, în linie cu noua strategia anunţată de Ministerul Mediului, pentru crearea unei arii naturale protejate pe întreg teritoriul Pădurii Băneasa din Bucureşti şi Ilfov”, transmit reprezentanţii organizaţiilor.

Ei subliniază că această pădure este una dintre cele mai valoroase resurse naturale pentru locuitorii Capitalei, iar ”decizia Direcţiei Silvice Ilfov de a permite tranzitul auto prin pădure, la solicitarea Greenfield, a fost luată într-un mod total lipsit de transparenţă, fără nicio consultare publică. Bucureştenii, organizaţiile de profil şi societatea civilă nu au avut posibilitatea să îşi exprime dezacordul faţă de o măsură 1/3 care fragmentează şi degradează pădurea, prioritizând accesul privilegiat în Pădurea Băneasa, în dauna accesului public la un mediu sănătos”.

ONG-urile susţin că traficul auto prin pădure produce deja poluare a aerului şi fonică, niveluri ridicate de particule fine (PM10 şi PM2.5), depuneri excesive de praf pe vegetaţie şi zgomot, perturbă fauna şi degradează mediul natural. În plus, accesul autoturismelor limitează folosirea pădurii de către familii, sportivi şi turişti pentru recreere, punând în pericol siguranţa vizitatorilor.

De asemenea, reamintesc că articolul 113, alin. (2) din Codul Silvic, prevede că drumurile forestiere sunt închise circulaţiei publice şi pot fi utilizate doar pentru gestionarea pădurilor, intervenţii în caz de calamităţi sau accesul proprietarilor la terenurile lor din interiorul fondului forestier.

”Deschiderea lor către cartiere şi dezvoltări imobiliare din afara pădurii reprezintă o interpretare abuzivă şi ilegală a legislaţiei, creând un precedent periculos la nivel naţional pentru toate pădurile din preajma marilor aglomerări urbane”, avertizează activiştii de mediu.

Ciprian Găluşcă, director executiv Fundaţia Centura Verde: Solicităm noului Director General al Romsilva să rectifice un pas greşit al Direcţiei Silvice Ilfov făcut fără consultarea actorilor relevanţi

“Pădurea Băneasa este poarta de intrare a bucureştenilor în Centura Verde Bucureşti-Ilfov, la pas sau cu bicicleta, şi trebuie să rămână un spaţiu natural ferit de praf, claxoane şi gaze de eşapament. Solicităm noului Director General al Romsilva să rectifice un pas greşit al Direcţiei Silvice Ilfov făcut fără consultarea actorilor relevanţi şi să rezilieze contractul prin care s-a permis trafic auto în interiorul pădurii Băneasa”, spune Găluşcă.

Dan Bărbulescu, director executiv Asociaţia Parcul Natural Bucureşti: Dacă nu se intervine rapid pentru stoparea traficului auto în pădure, vom asista în cele din urmă la degradarea şi pierderea pădurii

“APNB a întocmit deja studiul ştiinţific pentru desemnarea ariei protejate, pe care îl va pune la dispoziţie Ministerului Mediului pentru înfiinţarea Parcului Natural Pădurea Băneasa. Importanţa regimului de protecţie este cu atât mai mare cu cât se circulă deja pe drumurile forestiere, fapt ce cauzează degradarea peisajului, sufocarea cu praf a pietonilor, a copiilor şi a alergătorilor dar, mai ales, fragmentarea habitatelor. Dacă nu se intervine rapid pentru stoparea traficului auto în pădure, vom asista în cele din urmă la degradarea şi pierderea pădurii”, declară Dan Bărbulescu.

La sfârşitul lunii august, peste 40 de organizaţii au adresat o scrisoare ministrului Mediului, directorului interimar al Romsilva, directorului Direcţiei Silvice Ilfov, şefului Gărzii Forestiere Nationale şi şefului Gărzii Forestiere Bucureşti, cerând stoparea urgentă a deschiderii drumurilor forestiere pentru circulaţia auto în Pădurea Băneasa.