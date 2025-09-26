Drum judeţean din Prahova, blocat cu scaune/ Poliţia a demarat o anchetă

Un drum judeţean din Prahova a fost blocat cu trei scaune, circulaţia fiind perturbată. Poliţia a demarat verificări şi a vizionat imagini care îi surprind pe făptaşi. Aceştia urmează a fi audiaţi, pentru a se stabili ce au vrut să facă şi de ce, transmite News.ro.

Poliţia Oraşului Plopeni s-a sesizat din oficiu şi a dispus declanşarea cercetărilor, după ce în spaţiul public au apărut imagini cu DJ 102 blocat cu scaune, la Plopeni Sat.

”Poliţiştii desfăşoară activităţi investigative complexe, care includ analizarea tuturor circumstanţelor în care a avut loc blocarea drumului. În urma verificării imaginilor surprinse de sistemele de supraveghere video din zona afectată au fost identificate persoanele bănuite de implicare în producerea evenimentului. Acestea urmează a fi audiate, în vederea stabilirii rolului şi responsabilităţii fiecăreia, precum şi pentru clarificarea tuturor aspectelor legate de împrejurările producerii faptei”, a transmis, vineri, IPJ Prahova.

În cauză a fost întocmit dosar penal sub aspectul săvârşirii infracţiunii de împiedicare sau îngreunare a circulaţiei pe drumurile publice.