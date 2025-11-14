G4Media.ro
VIDEO Sute de drone recreează operele pictorului David Hockney pe cer

Pictând cerul. Acesta este numele dat acestei performanțe artistice realizate de peste 600 de drone iluminate care au recreat cele mai faimoase opere ale pictorului englez David Hockney. Această expoziție efemeră și luminoasă a durat aproape 10 minute în cadrul sărbătorilor din Bradford, orașul natal al pictorului și capitala culturală britanică, potrivit Le Figaro.

Acest spectacol aerian a avut loc la câțiva pași de Salts Mill, unde sunt păstrate multe dintre operele sale originale. Echipate cu lumini LED care își schimbă culoarea în timp real, dronele au reușit să recreeze fidel operele pline de culoare ale lui David Hockney, precum celebrul său „Portretul unui artist” sau „Un jet de apă și mai mare”.

Odată cu evoluția rapidă a tehnologiei, utilizarea dronelor a căpătat o nouă dimensiune. Nu numai că sunt capabile să surprindă imagini ale lumii, dar acum sunt și protagoniste ale unor evenimente spectaculoase.

Compania „Skymagic”, care se află în spatele acestei coregrafii aeriene, a realizat deja performanțe similare cu ocazia unor evenimente precum jubileul de platină al reginei Elisabeta a II-a, încoronarea regelui Carol al III-lea sau festivalul de muzică Coachella.

 


 

Tags: , , ,
