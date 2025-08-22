Proiectul tergiversat pentru transferul Pădurii Băneasa. Ce spun liderii grupurilor politice, în așteptarea votului din Consiliul General

Dimensiune text Dimensiune text Mică Normală Mare

Administrarea Pădurii Băneasa, singura pădure a Bucureștiului, a intrat în atenția publică de la începutul anului când Romsilva, instituția care gestionează toate pădurile statului, a pregătit un drum forestier pentru circulație auto, drum care însă, contestat în justiție, nu a fost deschis. Subiectul este tensionat deoarece rămâne neclar în ce măsură Romsilva poate decide singură ce este important pentru bucureșteni, care se confruntă cu un deficit de spații verzi, fără consultarea autorităților locale sau a comunității. Astfel, întrucât consideră deschiderea drumului contrară scopului de conservare, ONG-urile au ridicat întrebarea dacă Bucureștiul nu ar trebui să aibă ultimul cuvânt în protejarea pădurii.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media - articolul continuă mai jos -

În acest sens, societatea civilă a inițiat demersul pentru ca Pădurea Băneasa să devină arie naturală protejată, ferită de orice fragmentări și tăieri. Inițiativa a trecut deja un test politic. Consiliul Local al Sectorului 1 a preluat-o și a votat în unanimitate, la sfârșitul lunii ianuarie, proiectul de transfer al pădurii în administrarea Primăriei Municipiului București, cu scopul de a-i crește regimul de protecție și de a o da în administrare Sectorului 1.

Pentru ca acest circuit să se închidă, proiectul trebuie reconfirmat prin vot de Consiliul General și implică alte două autorități: Ministerul Mediului – Romsilva și, ulterior, Guvernul. În prezent, proiectul așteaptă de două luni să fie supus votului Consiliului General al Municipiului București (CGMB), următoarea ședință fiind programată pe 29 iulie, deși consilierii consultați afirmă că proiectul încă nu figurează pe ordinea de zi.

Subiectul este considerat prioritar de mai multe grupuri politice, mai ales în contextul în care, potrivit Curții de Conturi, Bucureștiul avea în 2014 doar 9,86 metri pătrați de spațiu verde pe cap de locuitor. În comparație, legislația națională prevede un minim de 26 mp/locuitor, iar Organizația Mondială a Sănătății recomandă 50 mp/locuitor pentru un trai urban sănătos.

Conținutul proiectului

Documentul a fost pus pe masa primarului general interimar pe 23 iunie și poate fi supus votului Consiliului General, însă este tergiversat. Proiectul a trecut deja de Comisia de Mediu a CGMB, cu aviz favorabil. El prevede solicitarea către Guvernul României de a emite o hotărâre prin care 21 de imobile din Pădurea Băneasa, circa 330 ha aflate în administrarea Romsilva, să fie trecute în domeniul public al Municipiului București și, mai departe, în administrarea Sectorului 1.

Scopul declarat este realizarea obiectivului „Pădurea Băneasa” ca arie naturală protejată, statut care asigură un regim strict de conservare, împiedicând dezvoltarea imobiliară și deschiderea de drumuri incompatibile cu protecția mediului. Hotărârea se sprijină pe legislația silvică și administrativă actuală (Codul Silvic 2024, OUG 57/2019 – Codul Administrativ, Legea 192/2010 privind drumurile forestiere, precum și ordine metodologice privind transferul pădurilor).

După aprobarea în CGMB, proiectul trebuie validat prin Hotărâre de Guvern, pas obligatoriu pentru ca transferul să devină efectiv.

Pozițiile politice din CGMB

Liderii de grupuri din Consiliul General consultați de G4Media au reacționat diferit: unii declară sprijin ferm, alții condiționează votul de clarificări procedurale sau consultări interne.

PNL (7 voturi) – Răzvan Mitu: sprijin ferm; proiectul a trecut cu aviz pozitiv în Comisia de Mediu. „Grupul PNL susține proiectul. Eu prezidez Comisia de Mediu, iar acolo a trecut cu aviz pozitiv în urmă cu două luni. Din păcate, nu am avut sprijin suficient din partea celorlalte grupuri pentru a intra la vot mai devreme.”

PSD (16 voturi) – Alexandru Kansou: susținere de principiu, condiționată de acordul Guvernului. „Suntem de acord de principiu, însă trebuie văzut dacă există și acordul Guvernului, pentru că terenul este domeniu public al statului. Dacă doar cerem, fără să existe discuții la Guvern, riscăm să fie un demers populist. Susținem protejarea pădurii, dar procedura trebuie urgentată, altfel proiectul rămâne blocat.”

USR (12 voturi) – Cosmin-Victor Smighelschi: susținere posibilă, cu rezerve de oportunitate și prioritizare. „Subiectul nu se află încă pe ordinea de zi. Urgența este că Bucureștiul se confruntă cu probleme financiare. Va trebui să ne coordonăm pentru a stabili o prioritizare.”

PUSL (6 voturi) – Bogdan Jelea: susținere de principiu, cu condiționalități privind protecția pădurii și discuțiile despre drum. „De principiu mi se pare o idee bună, dar nu înainte de a vedea cum arată proiectul și de a consulta colegii. De principiu, pădurea trebuie protejată și realizată centura verde.”

PMP (3 voturi) – Ștefan Florescu: indeciși, vor analiza până la ședința din 29 iulie.

AUR (5 voturi) – Ștefan Oprea: indeciși, vor decide după studierea proiectului.

REPER (4 voturi) – Ana-Maria Boghean: pro, vot favorabil. „Noi, la REPER, susținem ferm declararea Pădurii Băneasa drept arie naturală protejată. Fiecare metru pătrat de natură salvat aduce sănătate bucureștenilor, aer mai curat și un oraș mai respirabil. Biodiversitatea și resursele naturale sunt o moștenire de protejat pentru generațiile viitoare, iar orașul are nevoie de spații de relaxare și recreere. Nu ne mai permitem să pierdem ultimele oaze verzi sub betoane și construcții, mai ales că suntem mult sub media europeană de spațiu verde per locuitor. Societatea civilă sprijină această inițiativă, care oprește defrișările mascate, drumurile ilegale și construcțiile abuzive. Pădurea Băneasa, cel mai mare spațiu verde al Capitalei, are nevoie de protecție reală acum. Solicităm introducerea de urgență a proiectului pe ordinea de zi a ședinței CGMB de săptămâna viitoare.”

Forța Dreptei (2 voturi): probabil pro, istoric pro-mediu.

Configurația voturilor

Susținere clară / aproape sigură: PNL + PSD + PUSL + REPER = 33 voturi probabile „pentru”.

Neclare / indecise: USR, PMP, AUR, Forța Dreptei = 22 voturi incerte.

Majoritatea necesară este de 28 de voturi, ceea ce indică că proiectul are deja o bază solidă pentru adoptare.

De precizat că primarul general interimar, Stelian Bujduveanu (PNL), responsabil să pună proiectul pe ordinea de zi, nu a putut fi contactat.

Societatea civilă

ONG-uri precum Asociația Parcul Natural București, Salvați Codrii Vlăsiei, Platforma Civică „Împreună pentru Centura Verde” și Eco Civica susțin proiectul, considerând că statutul de arie naturală protejată ar împiedica definitiv dezvoltarea imobiliară și ar integra pădurea în conceptul mai larg al Centurii Verzi București–Ilfov.