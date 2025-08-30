Federația Greenfield, în conflictul privind accesul auto prin Pădurea Băneasa convenit cu Romsilva, scrie ministrului Mediului Diana Buzoianu, după opoziția ONG-urilor de mediu: „Pădurea Băneasa are nevoie de protecție națională și acces sigur pentru comunitate”

Federația Greenfield Băneasa a transmis sâmbătă o scrisoare deschisă ministrului Mediului, Diana Buzoianu, în care susține că proiectul de transfer al Pădurii Băneasa de la Romsilva la București cu scopul a crește regimul de protecție a fost deturnat și „nu reflectă în mod corespunzător necesitățile reale ale pădurii şi interesele comunității”.

Reprezentanții comunității susțin că hotărârea Consiliului Local Sector 1 nr. 5/2025 – care prevede transferul unor imobile forestiere din patrimoniul statului către Consiliul General al Municipiului București pentru amenajarea unei arii naturale protejate – a fost promovată „rapid, fără dezbatere și consultare publică” și ulterior inclusă pe agenda CGMB în aceleași condiții. De menționat că proiectul a fost votat în unanimitate de Consiliul Local al Sectorului 1 și stă de două luni în așteptare să intre pe ordinea de zi a CGMB. Ieri, primarul interimar Stelian Bujduveanu s-a declarat ferm împotriva deschiderii de drumuri prin Pădurea Băneasa.

„Proiectul, așa cum a fost deturnat și promovat de anumite organizații neguvernamentale, nu reflectă necesitățile reale ale pădurii și ale comunității. Întreținerea activă a pădurii trebuie să fie prioritară, pentru a preveni degradarea și pierderea biodiversității”, se arată în scrisoare.

Federația spune că demersul actual ar putea implica „costuri financiare crescute pentru bugetul public” și ar afecta accesul comunităților din zonă, fără să spună explicit despre drumul forestier convenit confidențial cu Romsilva. În document, se solicită ca Ministerul Mediului să promoveze în schimb un proiect de încadrare a Pădurii Băneasa ca arie naturală protejată de nivel național, dar să rămână administrată de Romsilva, precum și organizarea unei dezbateri publice ample, cu implicarea directă a locuitorilor.

În sprijinul solicitării, federația invocă mai multe argumente:

pădurea beneficiază deja de un regim de protecție prin PUG, prin ordin ministerial din 2020 și prin încadrarea ca „pădure-parc”, însă se află într-o stare precară din cauza lipsei unui cadru legislativ clar;

evenimentele meteo extreme au demonstrat că drumurile forestiere existente sunt vitale pentru accesul de urgență, după ce un episod din iulie a blocat complet accesul cartierului pentru 8 ore;

Romsilva ar fi instituția cea mai potrivită să administreze eficient pădurea, dacă ar beneficia de reglementări clare;

locuitorii din zonă s-au implicat constant, voluntar, în protejarea și curățarea pădurii, în beneficiul întregului oraș.

„Suntem convinși că atât nevoile locuitorilor, cât și ale celor pasionați de protecția mediului vor fi luate în calcul și că un compromis funcțional va fi găsit”, transmit reprezentanții Federației Greenfield, precizând că vor sprijini demersul dacă solicitările lor sunt îndeplinite.

Scrisoarea este semnată de Cătălin Diaconescu, președintele Federației Greenfield Băneasa.

Context. Pădurea Băneasa și conflictul privind accesul auto

Pădurea Băneasa este în centrul unei dispute după ce reprezentanții cartierului au semnat un contract confidențial cu Romsilva pentru deschiderea unui drum auto prin pădure care să asigure accesul locuitorilor ansamblului.

În 2025, Federația Greenfield Băneasa a semnat cu Direcția Silvică Ilfov, parte a Romsilva, un contract confidențial de peaj pentru acces auto pe un drum forestier între Consolight și Aleea Padina. Valoarea contractului a fost de aproximativ 120.000 de euro, iar lucrările de amenajare au costat 58.000 de euro. Drumul a fost pietruit și marcat cu indicatoare, dar nu a fost deschis circulației. Fostul ministru al Mediului, Mircea Fechet, a criticat demersul și a avertizat că accesul auto ar încălca Codul Silvic și ar afecta ecosistemul.

În august 2025, peste 30 de ONG-uri și grupuri civice au transmis o scrisoare deschisă ministrei Mediului, Diana Buzoianu (USR), cerând stoparea definitivă a deschiderii drumurilor forestiere pentru traficul auto și anularea contractului cu Federația Greenfield. Organizațiile acuză dezvoltatorul imobiliar că încearcă să evite obligația de a construi cele două căi de acces promise prin Șoseaua de Centură și avertizează asupra riscului de fragmentare a pădurii și de distrugere a biodiversității.

Pe de altă parte, Federația Greenfield Băneasa și locuitorii cartierului susțin că pădurea are nevoie de întreținere și protecție printr-un statut de arie naturală protejată, dar și de soluții realiste pentru acces rutier sigur. Cartierul Greenfield are acces public prin Aleea Teișani-Drumul Pădurea Pustnicu, cu acces realizat în giratoriu pe sub pod. Dezvoltatorul avea obligația din 2005 de a face două noi căi de acces din Șoseaua de Centură, la autorizarea cartierului. În prezent, există Certificatul de Urbanism nr. 62 din 23 mai 2025 emis de Primăria Sectorului 1 pentru realizarea căilor de acces.

În ianuarie 2025, Consiliul Local Sector 1 a votat în unanimitate o hotărâre pentru administrarea a aproximativ 330 de hectare din Pădurea Băneasa ca arie naturală protejată. Totuși, proiectul privind transferul pădurii din administrarea Romsilva către Primăria Capitalei nu a intrat la vot în Consiliul General al Municipiului București.

