CFR SA a semnat cu Arcada Company şi Alstom contractul de 2,1 miliarde lei pentru modernizarea liniei de cale ferată Bucureşti – Giurgiu, lotul 2 / E cea mai veche linie de cale ferată din România, inaugurată în 1869

Dimensiune text Dimensiune text Mică Normală Mare

CFR SA, compania naţională de infrastructură feroviară, a semnat, împreună cu consorţiul asocierea RailWorks, format din Arcada Company – lider de consorţiu – şi Alstom, contractul pentru modernizarea tronsonului de cale ferată Bucureşti-Giurgiu, lotul 2. Valoarea contractului este de 2.108.256.817 lei (fără TVA). Contractul are un termen de implementare de 36 de luni, termen care include atât faza de proiectare, cât şi pe cea de execuţie. Bucureşti-Giurgiu este cea mai veche linie de cale ferată din România, inaugurată în 1869, transmite News.ro.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media - articolul continuă mai jos -

Noul contract acoperă modernizarea a 93,45 kilometri de linie feroviară simplă care leagă Bucureşti Nord – Jilava – Giurgiu Nord – Frontiera Giurgiu. Proiectul va include electrificarea, modernizarea infrastructurii şi suprastructurii, sisteme de semnalizare şi telecomunicaţii, precum şi construcţii civile.

Modernizarea va facilita o viteză maximă a trenurilor de pasageri de 160 km/h, potrivit Alstom.

Alstom, care are o parte de aproape 25% din contract, va furniza soluţii de electrificare, semnalizări ERTMS Nivelul 2 şi control digital al trenurilor pe lotul al doilea al liniei de cale ferată Bucureşti-Giurgiu, acoperind 93,45 kilometri de linie simplă. Compania românească Arcada Company va executa lucrările de construcţii civile.

”Compania Naţională de Căi Ferate CFR SA informează opinia publică asupra semnării contractului de proiectare şi execuţie a lucrărilor aferente obiectivului de investiţii „Modernizarea infrastructurii de cale ferată dintre staţiile CF Bucureşti Nord – Jilava – Giurgiu Nord – Giurgiu Nord Frontieră – Lot 2”. Procedura de achiziţie publică a fost adjudecată de Asocierea RailWorks, formată din Arcada Company – lider de asociere – şi SC Alstom Transport SA”, anunţă CFR.

Valoarea contractului este de 2.108.256.817,28 lei (fără TVA), iar durata totală este de 158 de luni, din care 6 luni sunt alocate activităţii de proiectare, 30 de luni execuţiei lucrărilor, garanţie 120 luni şi activităţi după recepţia finală 2 luni.

Finanţarea este asigurată prin Acordul de Grant nr. 101122601/11.10.2023 – 22-RO-TC-Giurgiu Stage II, semnat în cadrul programului Mecanismul pentru Interconectarea Europei – CEF 2021-2027, cu cofinanţare din Bugetul de Stat (Titlul de cheltuială 56.68 – Transferuri pentru susţinerea proiectelor finanţate prin Mecanismul pentru Interconectarea Europei).

„Prin realizarea investiţiei, CFR SA îşi propune să transfere o parte semnificativă a traficului de pasageri şi marfă de pe rutier pe feroviar, pe traseul strategic Bucureşti Nord – Jilava – Giurgiu Nord – Giurgiu Nord Frontieră, consolidând astfel rolul transportului pe calea ferată în economia naţională şi în reţeaua europeană de transport”, arată CFR.

Implementarea acestui proiect strategic va contribui la creşterea competitivităţii economice a României prin modernizarea infrastructurii feroviare şi integrarea acesteia în reţeaua de transport european TEN-T, susţinând dezvoltarea pieţei interne şi promovând transportul durabil.

„Acest nou contract consolidează poziţia de lider a Alstom pe piaţa feroviară din România, atât în soluţii de semnalizări, cât şi în domeniul electrificării feroviare şi va contribui la revitalizarea unui adevărat reper istoric al căilor ferate din România. Va fi o altă realizare semnificativă pentru echipa noastră în continuă creştere, formată din peste 230 de ingineri cu înaltă calificare, a căror expertiză deserveşte atât proiectele noastre locale, cât şi pe cele internaţionale”, a declarat Gabriel Stanciu, director general Alstom pentru România, Bulgaria şi Republica Moldova.

Printre efectele concrete se numără:

• îmbunătăţirea mobilităţii şi accesibilităţii pentru locuitorii şi mediul de afaceri din judeţele Ilfov şi Giurgiu;

• creşterea atractivităţii municipiului Giurgiu şi consolidarea conexiunilor acestuia cu reţelele europene de transport;

• stimularea investiţiilor în zonele cu potenţial economic, precum Parcul Industrial şi Tehnologic Giurgiu Nord, Centrul de Afaceri Transfrontalier Danubius şi hub-ul trimodal „High Performance Green Port”;

• creşterea vitezei medii de circulaţie a trenurilor şi reducerea semnificativă a timpului de parcurs;

• sporirea siguranţei circulaţiei şi îmbunătăţirea confortului călătorilor;

• reducerea emisiilor poluante şi a impactului negativ asupra mediului;

• descongestionarea traficului feroviar în zona Capitalei şi în localităţile adiacente.

Linia de cale ferată de frontieră Bucureşti Nord – Giurgiu Nord leagă România de culoarul paneuropean Rin – Dunăre (fostul Coridor IV) şi de ţările din sud-estul Europei (Bulgaria, Grecia, Turcia). Linia leagă direct România şi Bulgaria printr-un pod feroviar numit Podul Prieteniei. Lucrările incluse în acest proiect vor acoperi linia de cale ferată până la intrarea pe acest pod.