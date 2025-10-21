Ministrul Transporturilor cere directorilor CFR Călători şi CFR Infrastructură să ia măsuri pentru ca trenurile să poată circula normal: Rolul lor este să ofere servicii publice de calitate, nu să se folosească de funcţii pentru răfuieli personale

Ministrul Transporturilor, Ciprian Şerban, cere, marţi, directorilor CFR Călători şi CFR Infrastructură să rezolve prin dialog situaţia care a dus la suspendarea mai multor trenuri, în caz contrar ameninţând că va lua măsuri împotriva ambilor. Ministrul transmite că rolul celor doi este ”să ofere servicii publice de calitate, nu să se folosească de funcţii pentru răfuieli personale”, transmite News.ro.

”Le cer, directorilor CFR Călători şi CFR Infrastructură (CFR S.A.), să ia toate măsurile pentru ca trenurile să poată circula în condiţii normale. În cazul în care nu vor găsi soluţii prin dialog, mă văd obligat să solicit măsuri împotriva ambilor. Situaţia creată este una cu impact social, iar eu, ca ministru, sunt obligat să iau decizii pentru cetăţeni”, a scris, marţi, pe Facebook, ministrul Transporturilor, Ciprian Şerban.

Acesta a precizat că Autoritatea pentru Reformă Feroviară a alocat deja pentru CFR Călători, pentru luna octombrie, 243 de milioane de lei.

”Această sumă este destinată inclusiv plăţii datoriilor de peste 70 de milioane de lei pe care CFR Călători le are acum faţă de CFR Infrastructură, administratorul infrastructurii feroviare. Ca atare, Directorul General al CFR Călători, Traian Preoteasa, are, acum, posibilitatea să plătească această datorie şi să stingă acest conflict care creează probleme, în primul rând călătorilor. La rândul lui, Directorul General al CFR Infrastructură (CFR S.A.), Ion Simu, ar trebui să abordeze situaţia lucid astfel încât circulaţia trenurilor să nu fie întreruptă”, a mai transmis ministrul.

Acesta explică faptul că, deşi managementul celor două companii este selecţionat în baza Ordonanţei privind managementul corporativ (109/2011), ”directorii acestora trebuie să înţeleagă, în primul rând, rolul social al activităţilor pe care le prestează”.

”Cred că cei doi nu au înţeles că principala lor obligaţie nu este să câştige bani în detrimentul serviciilor publice prestate. Rolul lor este să ofere servicii publice de calitate şi nu să se folosească de funcţiile pe care le deţin pentru răfuieli personale. Ca ministru, nu voi tolera astfel de comportamente, iar cine nu înţelege că este în slujba cetăţeanului va pleca acasă”, a mai transmis ministrul.

Compania Naţională de Căi Ferate ”CFR” SA a anunţat că, începând de marţi, ora 00:01, se suspendă temporar circulaţia unui număr de trenuri operate de Societatea Naţională de Transport Feroviar de Călători ”CFR Călători” SA, ca urmare a neachitării la termen a sumelor restante aferente Tarifului de Utilizare a Infrastructurii (T.U.I.), care depăşesc 100 de milioane de lei.

CE RUTE SUNT AFECTATE

A. Trenuri Regio suspendate începând cu 21.10.2025, ora 00:01

• R 5431, R 5432: Bacău – Suceava Nord şi retur;

• R 5539, R 5540: Paşcani – Suceava Nord şi retur;

• R 5568, R 5570: Botoşani – Suceava Nord şi retur;

• R 7035, R 7038 (din 25.10.2025): Bucureşti Nord – Urziceni şi retur;

• R 8003: Bucureşti Obor – Feteşti;

• R 8005: Bucureşti Obor – Constanţa;

• R 5106, R 5107: Mărăşeşti – Buzău şi retur;

• R 5071, R 5072: Brazi – Buzău şi retur;

• R 3030: Braşov – Bucureşti Nord;

• R 3029: Bucureşti Nord Gr. B – Braşov;

• R 3115, R 3116, R 3117, R 3118: Timişoara Nord – Oradea şi retur;

• R 3126, R 3129: Gurahonţ – Arad şi retur;

• R 3127, R 3128: Arad – Brad şi retur;

• R 4105, R 4106: Bistriţa Nord – Cluj Napoca şi retur;

• R 5002, R 5003, R 5016, R 5017: Buzău – Bucureşti Nord şi retur;

• R 4331, R 4338: Oradea – Halmeu şi retur;

• R 4332: Satu Mare – Oradea;

• R 4401, R 4402, R 4405, R 4406: Satu Mare – Halmeu şi retur;

• R 4502: Siculeni – Braşov;

• R 4533, R 4536: Târgu Mureş – Războieni şi retur;

• R 2441, R 2443: Târgu Mureş – Sibiu şi retur;

• R 2445, R 2447: Teiuş – Târgu Mureş şi retur;

• R 2560, R 2561: Mediaş – Sibiu şi retur;

• R 2563: Sibiu – Sighişoara;

• R 2564: Beia Hm – Sibiu;

• R 2567, R 2568: Sibiu – Sighişoara şi retur.

B. Trenuri InterRegio (IR) suspendate începând cu 07.11.2025, până la noi dispoziţii

• IR 1634 şi IR 1633: Braşov – Bucureşti Nord şi retur;

• IR 1661 şi IR 1662: Bucureşti Nord – Iaşi şi retur;

• IR 1571 şi IR 1574: Bucureşti Nord – Galaţi şi retur;

• IR 1599 şi IR 1590: Bucureşti Nord – Drobeta Turnu Severin şi retur;

• IR 1531: Timişoara Nord – Baia Mare;

• IR 1530: Baia Mare – Timişoara Nord (anulat din 08.11.2025);

• IR 1532: Satu Mare – Timişoara Nord;

• IR 1533: Timişoara Nord – Satu Mare (anulat din 10.11.2025);

• IR 1537 şi IR 1539: Timişoara Nord – Oradea şi retur;

• IR 1743 şi IR 1744: Arad – Oradea şi retur;

• IR 1745 şi IR 1746: Târgu Mureş – Cluj Napoca şi retur.