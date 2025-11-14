G4Media.ro
Factură uriașă pentru McLaren: Costurile duelului Norris-Piastri pentru titlul mondial din F1

Oscar Piastri și Lando Norris, bătălie pentru titlul de campion din Formula 1 / Sursa foto: captură YouTube

Factură uriașă pentru McLaren: Costurile duelului Norris-Piastri pentru titlul mondial din F1

McLaren este echipa din Formula 1 cu cele mai mari costuri de reparație din sezonul 2025 al Marelui Circ. Lupta internă dintre Lando Norris și Oscar Piastri a generat o factură uriașă pentru echipa de la Woking: 6.8 milioane de dolari.

McLaren trăiește un paradox în 2025: este foarte aproape de o „dublă” impresionantă (a câștigat titlul la constructori, iar acum speră să triumfe și la piloți), dar este echipa din Formula 1 care plătește cel mai mult pentru reparațiile monoposturilor sale.

Acest lucru vine din intensa luptă internă pentru locul întâi dintre Lando Norris și Oscar Piastri. Conform yahoo news, echipa „papaya” a cheltuit deja în acest sezon 6.8 milioane de dolari pentru a repara daunele provocate de lupta dintre Norris și Piastri.

Conflictele dintre cei doi de pe circuite au mărit substanțial factura McLaren, iar echipa condusă de Andrea Stella este prima și în acest clasament.

Norris a obligat McLaren la o plată de aproximativ patru milioane de dolari, iar Piastri la alte 2.8 milioane.

La nivel de echipă, McLaren este prima, Lando și Oscar provocând cele mai mari daune în acest sezon competițional.

Dacă ne referim doar la categoria piloților, atunci locul întâi este ocupat de Gabriel Bortoleto, cu o factură de 5.4 milioane pentru echipa sa, Sauber.

Al doilea în ierarhie este Yuki Tsunoda (RedBull Racing), cu daune în valoare de 5 milioane de dolari.

Cu doar trei etape înainte de finalul sezonului din Formula 1, Norris are un avantaj de 24 de puncte față de coechipierul Piastri. Verstappen, al treilea clasat, este la 49 de puncte în urma lui Lando.

Clasamentul piloților după cursa din Brazilia

  1. Lando Norris (McLaren) 390 puncte
  2. Oscar Piastri (McLaren) 366
  3. Max Verstappen (RedBull) 341
  4. George Russell (Mercedes) 276
  5. Charles Leclerc (Ferrari) 214
  6. Lewis Hamilton (Ferrari) 148
  7. Kimi Antonelli (Mercedes) 122
  8. Alexander Albon (Williams) 73
  9. Nico Hulkenberg (Kick Sauber) 43
  10. Isack Hadjar (Racing Bulls) 43
  11. Oliver Bearman (Haas) 40
  12. Fernando Alonso (Aston Martin) 40
  13. Carlos Sainz (Williams) 38
  14. Liam Lawson (Racing Bulls) 36
  15. Lance Stroll (Aston Martin) 32
  16. Esteban Ocon (Haas) 30
  17. Yuki Tsunoda (RedBull) 28
  18. Pierre Gasly (Alpine) 22
  19. Gabriel Bortoleto (Kick Sauber) 19
  20. Franco Colapinto (Alpine) 0
  21. Jack Doohan (Alpine) 0

Clasament constructori

  1. McLaren 756 puncte / campioană
  2. Mercedes 398
  3. RedBull 366
  4. Ferrari 362
  5. Williams 111
  6. Racing Bulls 82
  7. Aston Martin 72
  8. Haas 70
  9. Kick Sauber 62
  10. Alpine 22.

Marile Premii din sezonul 2025 al Formulei 1

 

