G4Media.ro
Economedia G4Food TechRider PetsCats

G4Media.ro

PIB a scăzut cu 0,2% în trimestrul al treilea din 2025 /…

bancnote alaturi de un calculator de mana
Imagine cu rol ilustrativ. Sursa foto: Panthermedia / Profimedia

PIB a scăzut cu 0,2% în trimestrul al treilea din 2025 / FMI a revizuit în scădere creșterea economică a României și pentru anul viitor

Articole14 Noi 0 comentarii

Produsul Intern Brut a scăzut cu 0,2% în termeni reali în trimestrul III al acestui an, comparativ cu trimestrul precedent, după un avans de 1% în T2 faţă de T1, potrivit estimărilor semnal publicate vineri de Institutul Naţional de Statistică (INS).

Urmărește cele mai noi producții video G4Media

- articolul continuă mai jos -

Faţă de acelaşi trimestru din anul 2024, PIB a înregistrat o creştere de 1,6%, pe seria brută, şi de 1,4% pe seria ajustată sezonier.

În perioada ianuarie-septembrie 2025, economia a crescut cu 0,8% comparativ cu perioada similară a anului trecut, pe seria brută, şi cu 1,4% pe seria ajustată sezonier.

„Ca urmare a revizuirii seriei brute prin includerea estimării Produsului intern brut pentru trimestrul III 2025 în seria trimestrială, seria ajustată sezonier a fost recalculată, indicii de volum fiind revizuiţi faţă de a doua variantă provizorie a Produsului intern brut pentru trimestrul II 2025, publicată în comunicatul de presă nr. 259 din 10 noiembrie 2025, astfel: rezultatele trimestrului I 2024, comparativ cu trimestrul IV 2023, nu au fost revizuite (100,0%); rezultatele trimestrului II 2024, comparativ cu trimestrul I 2024, nu au fost revizuite (99,6); rezultatele trimestrului III 2024, comparativ cu trimestrul II 2024, au fost revizuite de la 100,4% la 100,6%; rezultatele trimestrului IV 2024, comparativ cu trimestrul III 2024, au fost revizuite de la 100,6% la 100,5% ; rezultatele trimestrului I 2025, comparativ cu trimestrul IV 2024, au fost revizuite de la 100,0% la 100,1; rezultatele trimestrului II 2025, comparativ cu trimestrul I 2025, au fost revizuite de la 101,2% la 101,0%. Seriile ajustate sezonier se recalculează trimestrial în conformitate cu practica europeană”, precizează INS.

Fondul Monetar Internaţional previzionează că economia României va creşte, în 2025, cu 1%, iar în 2026 cu 1,4%, estimări în scădere comparativ cu cele din primăvară, de 1,6% şi, respectiv 2,8%. De asemenea, cele mai recente analize economice pentru Europa şi Asia Centrală publicate de Banca Mondială arată că economia românească va înregistra un avans de doar 0,4% în acest an şi unul de 1,3% anul viitor.

La Bucureşti, ultimele estimări ale Comisiei Naţionale de Strategie şi Prognoză indică o creştere a PIB de 0,6% în acest an şi de 1,2% în 2026.

Disclaimer:
- G4Media nu a cerut și nu a primit niciodată fonduri guvernamentale direct sau sub forma unor campanii de informare. Acesta este un ajutor de stat mascat care distorsionează piața de media și este inacceptabil.

- G4Media nu a primit și nu acceptă reclame de la industrii precum jocuri de noroc, pariuri, alcool și tutun. Este strict opțiunea G4Media. Nu promovăm vicii care pot distruge sănătatea, viața sau cariera unor oameni.

Tags: , , ,
Susține-ne activitatea G4Media logo
Donație Paypal recurentă

Donează lunar pentru susținerea proiectului G4Media

Donează prin Transfer Bancar

CONT LEI: RO89RZBR0000060019874867

Deschis la Raiffeisen Bank
Donează prin Patreon

Donează

Citește și...

Economia Marii Britanii aproape stagnează în trimestrul al treilea / Doar 0,1%, creștere, înaintea bugetului de toamnă

Articole14 Noi • 26 vizualizări
0 comentarii

Deficitul comercial a crescut cu un miliard de euro în primele nouă luni ale lui 2025, la peste 24 miliarde euro, conform datelor INS

Articole10 Noi • 318 vizualizări
0 comentarii

Populația României, după domiciliu, a scăzut la 21,7 milioane de persoane / Procesul de îmbătrânire demografică s-a accentuat față de anul trecut

Articole28 Oct 2025 • 571 vizualizări
1 comentariu

Pentru a posta un comentariu, trebuie să te Înregistrezi sau să te Autentifici.