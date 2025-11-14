Un avion de vânătoare Su-30 s-a prăbuşit în nordul Rusiei / 12 astfel de aeronave ar fi pierdut Rusia de la declanşarea războiului în Ucraina

Dimensiune text Dimensiune text Mică Normală Mare

Un avion de vânătoare Su-30 s-a prăbuşit vineri în timpul unui zbor de antrenament în regiunea Karelia din nordul Rusiei, au relatat agenţiile oficiale de presă ruse, citate de DPA, transmite Agerpres.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media - articolul continuă mai jos -

Ulterior, Ministerul Apărării de la Moscova a comunicat că, în urma accidentului, niciunul dintre cei doi piloţi nu a supravieţuit.

Autorităţile au raportat că nu au existat alte victime la sol. Avionul, care potrivit acestora nu avea muniţie la bord, s-a prăbuşit într-o zonă nelocuită, conform informaţiilor oficiale.

Su-30 este un aparat dezvoltat la sfârşitul perioadei sovietice, primul său zbor având loc la sfârşitul anului 1989.

Rusia utilizează intens acest avionul de vânătoare multirol în războiul său împotriva Ucrainei, care durează de mai bine de trei ani şi jumătate. Su-30 este utilizat pentru supravegherea spaţiului aerian şi atacarea ţintelor terestre din ţara vecină.

Potrivit relatărilor media, Rusia a pierdut aproximativ 12 avioane de acest tip de la declanşarea războiului în Ucraina în februarie 2022.