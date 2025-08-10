Emil Boc anunță că încep lucrările subterane la Metroul Cluj / Constructorul: O operațiune complexă, faza preliminară va dura câteva luni

„Metroul clujean întră în faza subterană. Luni, 11 august, ora 9:00 dimineața, încep lucrările de construcție a puțului de lansare a mașinilor care forează subteran cele două tuneluri pentru metroul de la Cluj. Metroul merge mai departe, ne vedem pe șantier”, a transmis primarul Clujului, Emil Boc.

Potrivit ActualdeCluj, antreprenorul general, GÜLERMAK, a confirmat că se va lucra – începând cu 11 august – la construcția puțului de lansare pentru cele două mașini de forat tuneluri (TBM – Tunnel Boring Machine – „cârtițele”), structura subterană esențială de unde vor porni galeriile metroului din Cluj.

Evenimentul va fi marcat și de o vizită-conferință de presă, inițiată de primarul Boc. Timp de câteva luni se vor săpa șantuți verticale și se va turna beton pentru a se forma structura de contur a puțului de lansare, a mai anunțat constructorul.

„Amplasat în zona stației Teilor (stația 2), în comuna Florești, puțul de lansare este proiectat să deservească două TBM-uri, câte una pentru fiecare dintre cele două galerii paralele ale magistralei de metrou. Puțul de lansare este structura cheie din care vor porni cele două TBM-uri care vor excava tunelurile metroului. Este o lucrare de mare precizie, deoarece necesită alinierea perfectă a pereților mulați și a structurii de ghidaj cu traseul planificat al tunelurilor, precum și condiții optime pentru coborârea și asamblarea echipamentelor în subteran. Pentru echipa noastră, această etapă reprezintă un moment esențial în implementarea proiectului, iar angajamentul nostru este să o executăm la cele mai înalte standarde tehnice, cu aceeași rigoare pe care am respectat-o în marile proiecte internaționale implementate până acum”, au transmis reprezentanții GÜLERMAK, într-un comunicat de presă.

Proiectul Metroului clujean a fost scos din PNRR, Primăria Cluj bazându-se în acest moment strict pe resursele financiare pe care ar trebui să le asigure Ministerul Transporturilor, conform contractului angajat pentru acest proiect. Într-o primă fază, proiectul metroului a beneficiat de un avans de la Minister, astfel că până în prezent, Primăria Cluj ar fi plătit constructorului facturi în valoare de peste 220 de milioane de euro.

Magistrala I de Metrou Cluj este o linie de metrou ușor cu o lungime de peste 21 km, ce include 19 stații subterane, un depou suprateran și două galerii de tunel construite prin tehnologii moderne de foraj mecanizat (TBM) și săpături deschise. „Infrastructura proiectului presupune lucrări de mare complexitate: execuția de tuneluri circulare cu diametrul interior de 5,5 metri, interstații în structură rectangulară, structuri de acces și evacuare, spații tehnice, precum și un sistem de galerii adaptat traseului urban. Aceste lucrări reprezintă coloana vertebrală a proiectului și vor contribui decisiv la transformarea mobilității din Cluj-Napoca și zona metropolitană, prin degrevarea traficului de suprafață, reducerea emisiilor și creșterea calității vieții urbane. Proiectul este construit cu materiale durabile, soluții de iluminat inteligent și tehnologii eficiente energetic, reflectând standardele europene în materie de mobilitate urbană sustenabilă”, se precizează în comunicatul GÜLERMAK