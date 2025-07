CNAS: Pacienţii vor beneficia în continuare de toate îngrijirile medicale aferente fiecărei patologii pe care o au

Dimensiune text Dimensiune text Mică Normală Mare

Pacienţii vor beneficia în continuare de toate îngrijirile medicale aferente fiecărei patologii pe care o au, potrivit noului pachet de măsuri, a dat asigurări, marţi, preşedintele CNAS, Horaţiu Moldovan, care a precizat că va exista chiar şi o investigaţie în plus pentru cei cu anumite boli cronice, transmite Agerpres.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media - articolul continuă mai jos -

„Pacienţii vor beneficia în continuare de toate îngrijirile medicale aferente fiecărei patologii pe care o au. Prin investigaţiile de tip monitor, noi venim cu ceva în plus faţă de ceea ce au în mod curent sau au avut în mod curent din perspectiva contractului-cadru. Ce este practic în plus ca beneficiu faţă de un pacient obişnuit? Un pacient care este în evidenţă cu o boală cronică va beneficia de investigaţii de tip monitor, care nu diferă din punct de vedere medical cu nimic faţă de o investigaţie obişnuită pe care o putem face pe un bilet normal de trimitere către laborator sau către specialităţi decât din perspectiva unei limitări a bugetului total”, a declarat Moldovan, într-o conferinţă de presă.

El a anunţat că va exista o investigaţie în plus pentru pacienţii cu boli cardiovasculare, diabet, boli cronice de rinichi.

„Pentru acest tip de boli cronice, boli cardiovasculare, diabet, boală cronică de rinichi, pe lângă managementul normal al pacientului vor beneficia aceşti pacienţi de o investigaţie sau de un set suplimentar de investigaţii, o dată pe an, deci în plus faţă de managementul obişnuit al bolii, suplimentar faţă de bugetul alocat pentru investigaţiile paraclinice, iar pacienţii oncologici vor beneficia de atâtea investigaţii de câte au nevoie peste bugetul alocat. Aceasta este practic singura modificare pe care am făcut-o, focusându-ne pe pacienţii oncologici, pentru că totuşi bugetul Casei de Asigurări de Sănătate este finit. Dacă am avea buget nelimitat, am avea practic acces nelimitat şi sub-bugete nelimitate pentru fiecare categorie de servicii medicale. Dar trebuie să facem o prioritizare a cheltuielilor şi prioritizarea din perspectiva accesului la servicii medicale nu este afectată. (…) Deci nimeni nu va rămâne neinvestigat, nimeni nu va rămâne netratat”, a subliniat preşedintele CNAS.

Pe de altă parte, el a precizat că nu este vorba despre eliminarea, respectiv scoatere de pe piaţă a medicamentelor inovative.

„Nu este vorba despre eliminarea, despre scoaterea de pe piaţă a medicamentelor inovative, ci este un fapt absolut normal ca în situaţia sau în momentul în care patentul unui medicament inovativ expiră să poată să intre pe piaţă medicamentele generice, care au aceeaşi substanţă activă, au acelaşi efect, dar mai au şi costul la o treime. Ceea ce nu s-a întâmplat în România în ultimii ani este următorul lucru: dacă pentru un pacient din o altă ţară, din vestul Europei, acest mecanism este un mecanism semi-automat sau automat, în România pierdem foarte mult timp cu procedurile administrative care să permită medicamentului generic să intre pe piaţă alături de medicamentul inovativ. Iar aici piaţa se va autoregla conform modelului de consum, conform modelului prescriptiv. Dar regula de piaţă neimpusă este că, pe măsură ce apar mai multe medicamente care să concureze medicamentul inovativ în termeni practici şi pragmatici, preţul medicamentului inovativ automat va veni mai jos dacă acea companie doreşte să îşi menţină produsul pe piaţă”, a explicat Horaţiu Moldovan.