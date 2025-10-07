G4Media.ro
Putin susține că Rusia a cucerit 5.000 de kilometri pătrați în Ucraina…

Putin susține că Rusia a cucerit 5.000 de kilometri pătrați în Ucraina în acest an / Zelenski spune că Rusia folosește petroliere pentru recunoaștere și sabotaj

Dictatorul rus Vladimir Putin a declarat marți că forțele ruse au cucerit aproape 5.000 de kilometri pătrați  în Ucraina în 2025 și că Moscova și-a păstrat inițiativa strategică completă pe câmpul de luptă, transmite Reuters.

Kievul încerca să lovească adânc în teritoriul rus, dar acest lucru nu l-ar ajuta să schimbe situația, a declarat Putin la o întâlnire cu comandanții militari de rang înalt ruși.

La rândul său, președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a acuzat marți Rusia că folosește petroliere pentru colectarea de informații și operațiuni de sabotaj, transmite Reuters.

Zelenski, scriind într-o postare pe Telegram după ce a primit un briefing de la șeful serviciilor de informații externe ale Ucrainei, a declarat că țara sa cooperează cu aliații în această privință.

„În prezent, rușii folosesc petroliere nu doar pentru a câștiga bani pentru război, ci și pentru activități de recunoaștere și chiar de sabotaj. Este perfect posibil să oprim acest lucru”, a spus el. Vorbind ulterior în discursul său video de seară, Zelenski a declarat că șeful serviciilor secrete externe, Oleh Ivașcenko, a descris în raportul său modul în care Rusia folosea petroliere din „flota sa din umbră” pentru a „efectua operațiuni de sabotaj și destabilizare în Europa”.

„Cazurile recente de drone lansate de pe petroliere sunt un astfel de exemplu”, a spus el. „Împărtășim aceste informații cu partenerii și este important ca răspunsul lor la Rusia să fie real.”

 

