Sindicatul polițiștilor Sidepol, după ce premierul a anunţat că ministrul de Interne urmează să prezinte proiectul de reformă a ministerului: Proiectul nu a făcut obiectul consultării / Riscă să fie doar o faţadă contabilă / Nu rezolvă problemele reale din teren

Dimensiune text Dimensiune text Mică Normală Mare

Sindicatul poliţiştilor Sidepol reclamă, joi, că reforma pe care ministrul de Interne ar urma să o anunţe luni, potrivit declaraţiei premierului, nu a făcut obiectul consultărilor şi riscă ”să fie doar o faţadă contabilă, o nouă organigramă colorată frumos, menită să dea impresia de schimbare, dar care nu rezolvă problemele reale din teren”. Sindicaliştii cer o întâlnire de urgenţă cu oficialii ministerului şi anunţă măsuri radicale de protest şi blocarea sistemului, dacă nu sunt consultaţi înainte de a fi anunţate noile măsuri, transmite News.ro.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media - articolul continuă mai jos -

Sindicaliştii Sidepol reclamă, joi, că reforma nu poate fi făcută cu adevărat în Ministerul de Interne, instituţie care funcţionează cu zeci de mii de posturi vacante, are poliţişti suprasolicitaţi, obligaţi să facă munca a doi sau trei colegi dispăruţi din schemă, trăieşte cu o logistică învechită, incapabilă să ţină pasul cu realităţile actuale, se confruntă cu un exod constant al profesioniştilor bine pregătiţi şi şi-a pierdut orice urmă de predictibilitate, oamenii din sistem neştiind la ce să se aştepte de la un an la altul.

”Să nu uităm că în 2023 Ministerul Afacerilor Interne a mai trecut printr-o aşa-zisă reformă, care nu a adus niciun efect vizibil şi de impact pozitiv, context în care problemele fundamentale au rămas nerezolvate, iar consecinţa a fost doar o cosmetizare instituţională. În aceste condiţii, «reforma» clamată de Guvern riscă să fie doar o faţadă contabilă – o nouă organigramă colorată frumos, menită să dea impresia de schimbare, dar care NU rezolvă problemele reale din teren”, au transmis sindicaliştii.

Potrivit acestora, ,ai mult, acest proiect de ”reformă” nu a făcut obiectul consultării organizaţiilor sindicale reprezentative.

Potrivit poliţiştilor, o adevărată reformă ar trebui să însemne:



ocuparea urgentă a posturilor vacante pentru ca poliţiştii să nu mai fie epuizaţi de suprasarcini;

investiţii serioase în pregătire şi dotări moderne, nu doar promisiuni;

politici de resurse umane corecte, pentru a opri plecarea oamenilor cu experienţă;

consultare reală cu organizaţiile sindicale, nu decizii luate unilateral din birouri.

”Solicităm în regim de urgenţă, o întâlnire oficială cu conducerea MAI înainte de anunţarea acestei reforme, pentru că este inadmisibil să se ia decizii majore fără consultarea reprezentanţilor celor care duc greul în teren. Dacă M.A.I. refuză dialogul social şi continuă să impună unilateral măsuri care sacrifică Poliţia şi siguranţa cetăţeanului, suntem pregătiţi să declanşăm forme radicale de protest şi să blocăm sistemul”, trransmis sindicaliştii din sistem.

Potrivit acestora, România are nevoie de un Minister al Afacerilor Interne puternic şi funcţional, mai ales acum, când ne aflăm la graniţa unor provocări majore de securitate şi când intrarea în Spaţiul Schengen cere garanţii de stabilitate şi eficienţă.

Premierul Ilie Bolojan a precizat, miercuri, într-o conferinţă de presă că ăn cursul zilei de luni ministrul Cătălin Predoiu ar urma să anunţe reformarea în sistem.

”Vă pot anunţa că luni, săptămâna viitoare, domnul ministru Predoiu, domnul vicepremier ministrul Afacerilor Interne, va anunţa proiectul de reformă a ministerului, şi asta trebuie să facă practic fiecare ministru – să-şi analizeze instituţiile, să vadă câte servicii deconcentrate are în fiecare judeţ, dacă pot fi fuzionate – şi multe pot fi fuzionate, în mod evident cu reducere de personal”, a declarat premierul.