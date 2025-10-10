Kelemen Hunor, către Ilie Bolojan: Te felicit pentru curajul de a începe reforma statului / Vreau să te încurajez să o faci până la capăt, o reformă reală, sistemică / Poţi conta pe noi în această bătălie

Preşedintele UDMR, Kelemen Hunor, i-a transmis, vineri, premierului Ilie Bolojan, care participă la al 17-lea condres al UDMR, felicitări pentru ”curajul de a începe reforma statului” şi a transmis susţinerea parlamentarilor şi miniştrilor UDMR. La finalul reformei, Kelemen Hunor vrea ”să simţim cu toţii că institutiişe statului servesc cetăţenii şi nu invers”, transmite News.ro.

”Domnule prim-ministru Ilie Bolojan, dragă Ilie, cu PNL avem un parteneriat lung, un istoric foarte lung, încă din anii 90 şi acum câteva luni am pornit împreună e un drum greu şi lung. Vreau să te felicit pentru curajul de a începe reforma statului. Nu este un lucru uşor, este un lucru chiar foarte greu, văd în fiecare zi, în fiecare săptămână. Dacă-mi permiţi, vreau să te încurajez să o faci până la capăt. O reformă reală, sistemică, la capătul căreia să simţim cu toţii că institutiişe statului servesc cetăţenii şi nu invers”, i-a transmis, vineri, premierului Ilie Bolojan, Kelemen Hunor.

”Poţi conta pe noi în această bătălie vom fi solidari cu toate deciziile pe care le vom lua împreună”, a adăugat Kelemen Hunor.

Al 17-lea Congres al UDMR are loc, vineri, în judeţul Cluj, în sală fiind prezenţi, între alţii, liderul PNL, premierul Ilie Bolojan, preşedintele interimar al PSD, preşedinte al Camerei Deputaţilor Sorin Grindeanu, dar şi premierul maghiar Viktor Orban.