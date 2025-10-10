G4Media.ro
Economedia G4Food TechRider PetsCats

G4Media.ro

Kelemen Hunor, către Ilie Bolojan: Te felicit pentru curajul de a începe…

semnare acord politic kelemen hunor dominic fritz ilie bolojan sorin grindeanu varujan pambuccian
sursa foto: Inquam Photos / Octav Ganea

Kelemen Hunor, către Ilie Bolojan: Te felicit pentru curajul de a începe reforma statului / Vreau să te încurajez să o faci până la capăt, o reformă reală, sistemică / Poţi conta pe noi în această bătălie

Articole10 Oct • 165 vizualizări 0 comentarii

Preşedintele UDMR, Kelemen Hunor, i-a transmis, vineri, premierului Ilie Bolojan, care participă la al 17-lea condres al UDMR, felicitări pentru ”curajul de a începe reforma statului” şi a transmis susţinerea parlamentarilor şi miniştrilor UDMR. La finalul reformei, Kelemen Hunor vrea ”să simţim cu toţii că institutiişe statului servesc cetăţenii şi nu invers”, transmite News.ro.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media

- articolul continuă mai jos -

”Domnule prim-ministru Ilie Bolojan, dragă Ilie, cu PNL avem un parteneriat lung, un istoric foarte lung, încă din anii 90 şi acum câteva luni am pornit împreună e un drum greu şi lung. Vreau să te felicit pentru curajul de a începe reforma statului. Nu este un lucru uşor, este un lucru chiar foarte greu, văd în fiecare zi, în fiecare săptămână. Dacă-mi permiţi, vreau să te încurajez să o faci până la capăt. O reformă reală, sistemică, la capătul căreia să simţim cu toţii că institutiişe statului servesc cetăţenii şi nu invers”, i-a transmis, vineri, premierului Ilie Bolojan, Kelemen Hunor.

”Poţi conta pe noi în această bătălie vom fi solidari cu toate deciziile pe care le vom lua împreună”, a adăugat Kelemen Hunor.

Al 17-lea Congres al UDMR are loc, vineri, în judeţul Cluj, în sală fiind prezenţi, între alţii, liderul PNL, premierul Ilie Bolojan, preşedintele interimar al PSD, preşedinte al Camerei Deputaţilor Sorin Grindeanu, dar şi premierul maghiar Viktor Orban.

Disclaimer:
- G4Media nu a cerut și nu a primit niciodată fonduri guvernamentale direct sau sub forma unor campanii de informare. Acesta este un ajutor de stat mascat care distorsionează piața de media și este inacceptabil. De asemenea, G4Media nu acceptă bani de la partidele politice în afara campaniilor electorale. Publicitatea electorală marcată ca atare este normală în perioada alegerilor.

- G4Media nu a primit și nu acceptă reclame de la industrii precum jocuri de noroc, pariuri, alcool și tutun. Este strict opțiunea G4Media. Nu promovăm vicii care pot distruge sănătatea, viața sau cariera unor oameni.

Tags: , , ,
Susține-ne activitatea G4Media logo
Donație Paypal recurentă

Donează lunar pentru susținerea proiectului G4Media

Donează prin Transfer Bancar

CONT LEI: RO89RZBR0000060019874867

Deschis la Raiffeisen Bank
Donează prin Patreon

Donează

Citește și...

Sorin Grindeanu, la congresul UDMR: România trece printr-o perioadă complicată, în care tentația populismului este tot mai mare, iar răbdarea este tot mai mică / Atac voalat la Ilie Bolojan: „Politicile pentru oameni nu se fac din birouri izolate”

Articole10 Oct • 183 vizualizări
0 comentarii

VIDEO Premierul Bolojan către Viktor Orban: Țările noastre sunt legate prin oameni, istorie, economie, dar și prin responsabilitatea pe care o avem ca această parte a Europei să fie un spațiu al stabilității și al properității, iar asta înseamnă colaborare și respect reciproc

Articole10 Oct • 502 vizualizări
0 comentarii

Premierul Bolojan: Dacă ne reducem cheltuielile, de anul viitor lucrurile se vor îndrepta. Va scădea inflaţia înspre jumătatea anului viitor, destul de mult şi vom vedea o stabilizare a lucrurilor

Articole9 Oct • 3.892 vizualizări
3 comentarii

Pentru a posta un comentariu, trebuie să te Înregistrezi sau să te Autentifici.