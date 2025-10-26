Ciprian Ciucu, desemnat de PNL București candidat pentru primăria Capitalei (surse)

PNL București l-a desemnat duminică seara pe Ciprian Ciucu, primarul Sectorului 6, drept candidatul PNL la Primăria Capitalei, la alegerile din 7 decembrie, potrivit surselor G4Media.

Propunerea va fi trimisă Biroului Permanent Național pentru validarea finală.

Alegerile pentru Primăria Capitalei din 7 decembrie sunt alegeri parțiale, pentru restul de mandat care se încheie în vara anului 2028. Scrutinul trebuie organizat după ce Nicușor Dan, ales primar general în iunie 2024, a fost ales în funcția de președinte al României în 2025.