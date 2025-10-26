G4Media.ro
Ciprian Ciucu, desemnat de PNL București candidat pentru primăria Capitalei (surse)

sursa foto: INQUAM Photos / Malina Norocea

26 Oct

PNL București l-a desemnat duminică seara pe Ciprian Ciucu, primarul Sectorului 6, drept candidatul PNL la Primăria Capitalei, la alegerile din 7 decembrie, potrivit surselor G4Media.

Propunerea va fi trimisă Biroului Permanent Național pentru validarea finală.

Alegerile pentru Primăria Capitalei din 7 decembrie sunt alegeri parțiale, pentru restul de mandat care se încheie în vara anului 2028. Scrutinul trebuie organizat după ce Nicușor Dan, ales primar general în iunie 2024, a fost ales în funcția de președinte al României în 2025.

În acest moment, liderii cu cele mai mari șanse să fie nominalizați candidați de partidele lor sunt:

  • Ciprian Ciucu – PNL: primarul Sectorului 6 pentru al doilea mandat consecutiv. El face parte din echipa de conducere a lui Ilie Bolojan la PNL și e un apropiat al premierului.
  • Daniel Băluță – PSD: primarul Sectorului 4 pentru al treilea mandat consecutiv. Este prim-vicepreședinte al PSD în acest moment, dar informațiile G4Media arată că nu va face parte din echipa de conducere propusă de Sorin Grindeanu la viitorul congres PSD.
  • Cătălin Drulă – USR: deputat, fost ministru al Transporturilor în guvernul Cîțu și președinte al USR, funcție din care a demisionat după rezultatele sub așteptări la alegerile europarlamentare și locale. Este considerat un apropiat al președintelui USR, Dominic Fritz.

Gabriela Firea, de la PSD, a anunțat că nu va candida.

Partidul extremist AUR încă nu a anunțat un candidat. În partid a fost vehiculat numele europarlamentarului Gheorghe Piperea, dar nu există o confirmare în acest sens. Liderul partidului, George Simion, s-a limitat deocamdată la anunțul că el nu va candida, pentru că funcția de primar general nu i se potrivește.

În prezent, Primăria București este condusă interimar de către Stelian Bujduveanu (PNL).

