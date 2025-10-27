G4Media.ro
FC Botoșani rămâne lider în Liga 1 / Victorie lejeră cu FC…

fc botosani superliga
sursa foto: INQUAM Photos/ Denis Grosu

FC Botoșani rămâne lider în Liga 1 / Victorie lejeră cu FC Hermannstadt: 2-0

27 Oct

Echipa FC Botoşani, lider în clasament, a dispus luni, pe teren propriu, scor 2-0, de formaţia FC Hermannstadt, în etapa a 14-a din Superligă, transmite News.ro.

Meciul de la Botoşani a început cu un moment nefericit, Narcis Ilaş accidentându-se grav la genunchi. Tânărul de 18 ani a ieşit de pe teren în minutul 15 şi a fost transportat direct la spital, pentru investigaţii. În minutul 18 Cîmpanu a şutat, Căbuz a respins , mingea a ajuns la Kovtalyuk, iar acesta a înscris pentru gazde. După zece minute elevii lui Grozavu şi-au mărit avantajul, cu golul lui Charles Petro. Mailat a trecut pe lângă golul de 3-0 în minutul 34 şi la pauză FC Botoşani a intrat cu avantaj de două goluri.

Sibienii au avut şi ei o şansă, în minutul 70, dar Sergiu Buş a trimis pe lângă poartă, iar Anestis a scos incredibil la lovitura de cap a lui Karo, în minutul 82. Căbuz a respins şi el, în minutul 87 la lovitura liberă executată de Bordeianu şi FC Botoşani – FC Hermannstadt s-a încheiat 2-0.

Moldovenii sunt lideri, cu 31 de puncte, ajungând la şase victorii consecutive în campionat, în timp ce Hermannstadt este penultima în clasament, a 15-a, cu 10 puncte.

FC BOTOŞANI: Anestis – Ilaş (A. Dumitru 15), G. Miron, Pape Diaw, Ţigănaşu – Charles Petro, M. Bordeianu – G. Cîmpanu (Friday Adams 46), Ongenda (Bodişteanu 67), Mailat (Mitrov 59) – Kovtalyuk. ANTRENOR Leo Grozavu

FC HERMANNSTADT: Căbuz – Căpuşă, Bejan (Karo 46), Selimovic – Antwi, Biceanu (A. Chiţu 46), A. Ivanov, Oroian (Dr, Albu 46), K. Ciubotaru (L. Stancu 72) – Gjorgjjevski (S. Buş 61), Neguţ. ANTRENOR: Marius Măldărăşanu
Cartonaşe galbene: Friday Adams 81, Bodişteanu 87 / Bejan 30, A. Ivanov 87

Arbitri: Cristian Moldoveanu – Romică Bîrdeş, George Duţă

Arbitri VAR: Horia Mladinovici – Andrei Antonie

