Finanțare de peste 6 milioane de euro pentru primul parc fotovoltaic al Timișoarei / Va acoperi aproximativ două treimi din consumul necesar pentru iluminatul public din oraș

Dimensiune text Dimensiune text Mică Normală Mare

Primăria Timișoara primește finanțare prin Fondul pentru Modernizare, gestionat de Ministerul Energiei, pentru construcția primului parc fotovoltaic al orașului. Primarul Dominic Fritz și ministrul Mediului, Diana Buzoianu au semnat contractual de finanțare a parcului fotovoltaic, o investiți în valoare de 32.228.089 lei (TVA inclus), anunță Agenția de presă Rador, care citează Radio Timișoara.

„Parcul fotovoltaic va aduce beneficii directe pentru oraș: costuri mai mici, emisii reduse și o infrastructură mai sustenabilă. Este doar unul dintre proiectele prin care transformăm Timișoara într-un oraș verde și inteligent, capabil să își producă, din surse regenerabile, o parte semnificativă din energia pe care o consumă”, spune primarul Dominic Fritz.

Noul parc fotovoltaic va avea o capacitate de 5,6 MW și va produce anual, în medie, aproape 7.800 MWh de energie verde. Panourile solare vor fi instalate pe un teren de circa 20 de hectare, situat în apropierea stației de epurare din Freidorf.

Energia generată va acoperi aproximativ două treimi din consumul necesar pentru iluminatul public din Timișoara, ceea ce va însemna o reducere semnificativă a costurilor lunare, în prezent estimate la peste 1,2 milioane de lei.

Municipalitatea subliniază că proiectul va contribui și la reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră cu aproximativ 4.800 echivalent tone de CO₂ anual.

În perioada următoare, municipalitatea va iniția procedurile pentru lansarea achiziției de servicii de proiectare și execuție a lucrărilor.