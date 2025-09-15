Coreea de Sud va verifica condiţiile de detenţie ale cetăţenilor săi reţinuţi de Serviciul de Imigrări din SUA

Coreea de Sud a anunţat luni că va investiga dacă au existat încălcări ale drepturilor omului în cazul cetăţenilor săi în timpul arestării şi detenţiei lor în Statele Unite la începutul lunii septembrie, relatează agenția de știri AFP, citată de Agerpres.

Circa 475 de persoane, între care peste 300 de cetăţeni sud-coreeni, au fost arestate în timpul unui raid al Serviciului pentru Imigrări şi Vamă din SUA (ICE) pe 4 septembrie, pe şantierul unei fabrici de baterii pentru vehicule electrice din Ellabell, statul american Georgia, operată în comun de Hyundai şi LG, două companii emblematice sud-coreene.

ICE a afirmat atunci că cetăţenii sud-coreeni depăşiseră termenul de şedere valabil sau deţineau o autorizaţie care nu le permitea să presteze muncă manuală.

Aceasta a fost cea mai mare operaţiune antiimigraţie efectuată într-un singur loc, ca parte a campaniei de expulzări orchestrată de preşedintele american Donald Trump, au anunţat autorităţile SUA.

Muncitorii sud-coreeni au fost eliberaţi după negocieri diplomatice delicate şi apoi repatriaţi vineri.

„Intenţionăm să examinam în continuare dacă au avut loc încălcări ale drepturilor cetăţenilor noştri sau dacă s-au confruntat cu situaţii neplăcute nejustificate”, a declarat purtătoarea de cuvânt a preşedintelui sud-coreean, Kang Yu-jung, într-o conferinţă de presă.

Ambele ţări „verifică dacă au existat lacune în măsurile luate, iar companiile investighează şi ele”, a mai spus ea.

Raidul a stârnit o vie emoţie în Coreea de Sud, ţară care s-a angajat să investească 350 de miliarde de dolari în Statele Unite, după ameninţările SUA cu tarife vamale crescute.

Unii dintre muncitorii arestaţi au descris pentru presa locală condiţiile îngrozitoare din centrele de detenţie. Muncitorii au susţinut că au fost reţinuţi fără a fi informaţi despre drepturile lor.

Preşedintele sud-coreean Lee Jae Myung a numit raidul antiimigraţie american ca fiind „destabilizator şi putând avea un efect descurajator asupra investiţiilor viitoare”.

Un aliat cheie al SUA în domeniul securităţii în Pacific, Coreea de Sud este, de asemenea, a patra cea mai mare economie a Asiei, un important constructor de automobile şi un producător important de electronice. Mai multe fabrici sud-coreene sunt situate în Statele Unite.