România a trimis Ucrainei 23 de pachete de ajutoare militare, printre care și echipamente de tip sovietic. Listele complete sunt clasificate, anunță ministrul Apărării

România a trimis Ucrainei 23 de pachete de ajutoare militare, acestea fiind stabilite împreună cu armata din ţara vecină, în funcţie de nevoile acesteia, dar şi de stocurile armatei române, a declarat ministrul Apărării, Ionuţ Moşteanu, transmite Agerpres.

Prezent sâmbătă la emisiunea Insider Politic de la Prima TV, Moşteanu a fost întrebat dacă ştie în ce a constat exact ajutorul militar oferit de România Ucrainei în ultimii doi ani şi jumătate de război.

„Pe partea de echipament militar, au fost 23 de pachete care au plecat către Ucraina, decise împreună cu armata ucraineană, în funcţie de nevoile lor de echipare, în funcţie de disponibilităţile armatei române şi de stocurile armatei române. Există nişte liste care sunt clasificate, aşa s-a decis în CSAT, la un anumit moment, şi toate acestea că se tot vorbeşte, se vântură în spaţiul public”, a spus ministrul, subliniind că suma de 1,5 miliarde de euro care a apărut în spaţiul public „este o estimare care n-are nicio bază realistă”.

„Sunt nişte valori de inventar la nişte echipamente. Unele dintre ele nu mai erau folosite. Apropo, ucrainenii aveau nevoie de echipament de producţie sovietică, pe care armata română îl avea în depozite, să spun aşa, şi au folosit unele dintre ele şi pentru piese de schimb. Este o realitate, industria de război ucraineană se mişcă diferit faţă de o industrie pe timp de pace şi orice ajutor a fost binevenit. E foarte greu să zici că valoarea de inventar e o valoare realistă sau acele echipamente ar fi putut fi utilizate mâine în caz de război”, a adăugat ministrul Apărării.

Întrebat de ce nu ar trebui să ştie românii în ce a constat ajutorul oferit Ucrainei, Moşteanu a spus că „nu e bine să spui în gura mare cu ce ţi-ai golit depozitele”.

„Cel mai simplu răspuns e unul ce ţine de strategie militară, pentru că nu e bine să spui în gura mare cu ce ţi-ai golit tu depozitele. Şi ăsta este unul din argumente. Cum ajungem la avea o sumă exactă? E o discuţie şi o să avem discuţia asta. Eu cred că putem găsi o soluţie în care să nu speculeze nimeni o astfel de cifră. Oricum, e mai bine să venim noi ca stat, ca administraţie, cu un răspuns, decât să circule tot felul de cifre în spaţiul public. O să fie o discuţie pe care o vom avea cu preşedintele, cu premierul, şi vom vedea în ce măsură, ce putem să spunem public. Cred că putem să spunem anumite lucruri, aşa cum am început să spun, iată, lucruri care nu s-au spus până acum. Şi pe lângă ajutorul militar este şi ajutorul umanitar, care e greu de estimat. Deci, de la începutul războiului, din prima zi, am ajutat poporul ucrainean, care avea nevoie de acest tip de ajutor şi o facem în continuare. Ajutorul economic pentru economia ucraineană, faptul că am ajutat să-şi comercializeze resursele şi am creat coridoare speciale, fiind ţară vecină, nimeni nu putea face lucrul ăsta. Deci noi suntem aici, într-o poziţie, într-un fel privilegiată, într-o poziţie care aduce multe provocări. Suntem alături de ei, am fost din prima zi şi vom fi până în momentul în care se va ajunge la o pace şi apoi după, în procesul de menţinere a păcii alături de aliaţii noştri”, a explicat Moşteanu.

El spune că declaraţiile venite din partea partidelor de opoziţie că România va trimite trupe în Ucraina sunt „minciuni”.

„Asta este o minciună şi o speculaţie. Tot Opoziţia spune, care sunt inconştienţi din punctul meu de vedere făcând aceste lucruri şi propagând minciuni în spaţiul public, minciuni care îl ajută pe Putin până la urmă să destabilizeze şi România şi societăţile de pe Flancul de Est. Şi iată îşi găseşte nişte oameni utili care îi promovează această propagandă. Au spus până de curând că ştiau ei că pe 3 septembrie intră România în război. Ei sunt absolut inconştienţi să facă astfel de lucruri. Nu înţeleg că, chiar şi luxul de a face opoziţie, este dat de democraţie funcţională, este corect să fie aşa, e corect ca Opoziţia să poată spune lucruri, dar lucruri ce ţin de politici, lucruri ce ţin de realităţi, nu minciuni, în halul ăsta, minciuni care îl ajută doar pe Putin. Iată că şi-a găsit Putin nişte oameni în România care au reuşit cu reţelele sociale să otrăvească spaţiul public cu tot felul de minciuni”, a afirmat ministrul Apărării.

Întrebat dacă, în eventualitatea în care se ajunge la pace, este posibil ca România să trimită trupe de menţinere a păcii în Ucraina, Moşteanu a răspuns: „În momentul ăsta, nu avem această perspectivă. Există discuţii despre procesul de pace. Dar ca să ajungi la pace, întâi trebuie să ai o încetare a focului, apoi trebuie ajuns la procesul de pace şi din procesul de pace o pace justă, durabilă, cu garanţii de securitate solide. Trebuie să se desprindă o viitoare acţiune a aliaţilor NATO şi a europenilor, pentru a ne asigura că Putin nu foloseşte un proces de pace doar pentru a se reîncărca sau a-şi reface forţele pentru un nou atac”.