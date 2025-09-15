Primăria Sectorului 3 și-a modificat anumite posturi, iar reorganizarea generează creşteri salariale de 21.000 de lei lunar

Consiliul Local al Sectorului 3 a aprobat, luni, o hotărâre în baza căreia a fost modificat statul de funcţii al aparatului de specialitate al primarului, transmite Agerpres.

Hotărârea a fost aprobată cu 16 voturi „pentru”, unul împotrivă şi 8 abţineri.

În urma acestei reorganizări, posturile supuse transformării vor obţine o creştere salarială totală de 21.727 lei, ajungând astfel la salarii în valoare totală de 170.525 lei.

„Aş fi vrut să înţeleg care este urgenţa acestui proiect, prin care transformarea mai multor posturi aduce o creştere salarială de 21.727 de lei lunar”, a întrebat consiliera locală USR Andreea Weinerich.

Eugenia Demeter, director executiv la Direcţia Resurse Umane, a declarat că solicitările au venit din partea directorilor structurilor vizate.

„Acest proiect are în spate referatele directorilor structurilor care au dorit modificarea acestor posturi. Au inclus şi justificarea acolo. Faţă de activităţile pe care le desfăşoară, au constatat că au nevoie de modificarea acestor posturi, fie din asistent în principal sau, invers, din superior în principal, dacă sunt activităţi mai puţin complexe”, a spus ea.

În baza hotărârii aprobate, se produc modificări la nivelul Direcţiei Economice, Corpului de control, Direcţiei Administrarea Domeniului Public, Direcţiei Asistenţă Legislativă, Direcţiei Investiţii şi Achiziţii, Direcţiei Parcări şi Direcţiei Generale de Poliţie Locală.

Astfel, la nivelul Serviciului Financiar din Direcţia Economică, se va transforma funcţia publică de execuţie vacantă de referent clasa III gradul profesional superior în expert clasa I gradul profesional superior. Salariul de bază va creşte în urma reorganizării de la 9.196 lei la 12.408 lei.

La nivelul Corpului de control, funcţia publică vacantă de inspector clasa I grad profesional debutant se va transforma în inspector clasa I gradul profesional asistent. Salariul de bază va creşte de la 7.719 lei la 10.142 lei.

La nivelul Direcţiei Administrarea Domeniului Public, se transformă postul vacant de execuţie de referent gradul IA SSD în inspector de specialitate gradul IA SS. Salariul de bază creşte de la 14.515 lei la 16.537 lei. De asemenea, se transformă postul vacant de execuţie de inspector de specialitate gradul II SS în inspector de specialitate gradul IA SS. Salariul de bază va creşte de la 13.920 de lei la 16.537 lei.

În baza hotărârii aprobate, creşte numărul posturilor de expert/inspector/consilier juridic/consilier achiziţii publice clasa I gradul profesional superior şi gradul profesional asistent, precum şi numărul posturilor de poliţist local clasa I gradul profesional asistent, inspector de specialitate/consilier gradul IA SS, muncitor calificat treaptă II SM.

În schimb, scade numărul posturilor de expert/inspector/consilier juridic/consilier achiziţii publice clasa I gradul profesional principal şi gradul profesional debutant, precum şi numărul posturilor de referent clasa III gradul profesional asistent, poliţist local clasa I gradul profesional principal, inspector de specialitate-consilier gradul II SS, inspector de specialitate/consilier debutant SS, inspector/referent gradul IA SSD, referent treapta 1 SM.

La fiecare categorie, variaţiile constă în creşteri sau scăderi de unul până la trei posturi.