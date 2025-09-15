Fostul director al Aeroportului Timișoara, trimis în judecată de DNA pentru abuz și complicitate la abuz în serviciu / ”După 40 de ani de muncă în același loc, mi se pare cel puțin nefiresc să fiu trimis în judecată”

Fostul director al Aeroportului Internațional Timișoara, Dan Idolu, mai mulți foști membri ai Consiliului de Administrație și doi juriști au fost trimiși în judecată de DNA pentru abuz și complicitate la abuz în serviciu, anunță Agenția de presă Rador, care citează Radio Timișoara.

Conform Direcției Naționale Anticorupție, mandatul de director al lui Dan Idolu ar fi fost prelungit ilegal în 2019. Un an mai târziu acesta a fost revocat din funcție. Ulterior a dat în judecată Aeroportul, cerând să îi fie achitată o clauză de neconcurență de 200.000 de euro.

Dan Idolu s-a arătat surprins de situație.

“Nu știu cum anunță DNA ceva ce eu nu am fost anunțat. În al doilea rând, de cinci ani există pe rol un proces civil intentat de mine care are termen. Decembrie 2025 la Înalta Curte prin care am solicitat despăgubiri în virtutea clauzei de reziliere. Sigur, e mai complicat subiectul, dar eu nu am fost anunțat de trimiterea în judecată. După 40 de ani de muncă în același loc din septembrie 1980 până în iulie 2020 la Aeroportul Timișoara, mi se pare cel puțin nefiresc să fiu trimis în judecată, pentru că aș fi intrat pe ușa din dos”, spune Dan Idolu.

Aeroportul Timișoara s-a constituit parte civilă în dosarul DNA pentru suma de 263.000 de lei, salariul primit de Idolu în perioada septembrie 2019 – iulie 2020. Procesul se va judeca la Tribunalul Timiș.