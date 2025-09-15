G4Media.ro
Economedia G4Food TechRider PetsCats

G4Media.ro

Dinamo a învins Petrolul la Ploieşti, scor 3-0 / Bucureștenii ajung pe…

Sursa foto: Facebook/Dinamo București

Dinamo a învins Petrolul la Ploieşti, scor 3-0 / Bucureștenii ajung pe locul 3

Articole15 Sep 0 comentarii

Echipa bucureşteană Dinamo a învins luni seara, în deplasare, scor 3-0, formaţia Petrolul Ploieşti, în ultimul meci al etapei a noua din Superligă, transmite News.ro.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media

- articolul continuă mai jos -

Gazdele au început meciul de la Ploieşti cu şutul piternic, dar pe lângă poartă, al lui Grozav, din minutul 10, apoi, în minutul 24, Tolea nu a reuşit să ajungă la mingea pasată de Roche, irosind o nouă şansă. Cei care au deschis scorul au fost însă oaspeţii. în minutul 44 Alexandru Musi a scos o minge dintre jucătorii ploieşteni, pasându-i lui Cîrjan, care s-a descurcat de minune în careu şi a înscris pe lângă Krell.

După pauză Krell a respins şutul lui Ikoko, din minutul 47, dar nu a mai avut replică la şutul lui Danny Armstrong, din careu, în minutul 60, şi Dinamo conducea cu 2-0. Sălceanu a evitat golul în minutul 72, scoţând de pe linia porţii, iar Dinamo stabilit scorul final prin Sivis, în minutul 90+6.

DInamo a învins la Ploieşti, pe Petrolul, cu 3-0 şi este a treia în clasament.

PETROLUL: Krell – Ricardinho, Papp, Y. Roche, Sălceanu – Jyry (Doukansy 74), Mateiu (Doumtsios 65), Dongmo (S. Hanca 74) – Tolea (Oscar Correia 65), Chică Roşă, Grozav. ANTRENOR: Liviu Ciobotariu

DINAMO: Al. Roşca – Ikoko (Sivis 83), K. Boateng, Stoinov, Opruţ (Perica 72) – Milanov (Kyriakou 69), Gnahore, C. Cîrjan – D. Armstrong, Karamoko (Al. Pop 82), Al. Musi. ANTRENOR: Zeljko Kopic

Cartonaşe galbene: Chică-Roşă 28, Mateiu 38 / Karamoko 78

Arbitri: Andrei Chivulete – Cristian Ilinca, Nicuşor Marin

Arbitri VAR: Adrian Cojocaru – Daniel Mitruţi

Disclaimer:
- G4Media nu a cerut și nu a primit niciodată fonduri guvernamentale direct sau sub forma unor campanii de informare. Acesta este un ajutor de stat mascat care distorsionează piața de media și este inacceptabil. De asemenea, G4Media nu acceptă bani de la partidele politice în afara campaniilor electorale. Publicitatea electorală marcată ca atare este normală în perioada alegerilor.

- G4Media nu a primit și nu acceptă reclame de la industrii precum jocuri de noroc, pariuri, alcool și tutun. Este strict opțiunea G4Media. Nu promovăm vicii care pot distruge sănătatea, viața sau cariera unor oameni.

Tags: , , ,
Susține-ne activitatea G4Media logo
Donație Paypal recurentă

Donează lunar pentru susținerea proiectului G4Media

Donează prin Transfer Bancar

CONT LEI: RO89RZBR0000060019874867

Deschis la Raiffeisen Bank
Donează prin Patreon

Donează

Citește și...

Standard Liege anunță primele rezultate în cazul lui Josué Homawoo, fost jucător dinamovist, accidentat violent la cap la meciul de vineri seara

Articole13 Sep • 463 vizualizări
0 comentarii

Comisia de Disciplină şi Etică a FRF a decis excluderea FCU 1948 Craiova din toate competiţiile / FCU: Asistăm în plină democraţie la o reală expropriere a activităţii unui club de fotbal

Articole, Sportz11 Sep • 688 vizualizări
0 comentarii

Ilkay Gündogan, fost căpitan al Germaniei și câștigător al Ligii Campionilor cu Manchester City, cumpărat de Galatasaray

Articole, Sportz3 Sep • 12.634 vizualizări
0 comentarii

Pentru a posta un comentariu, trebuie să te Înregistrezi sau să te Autentifici.