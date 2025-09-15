Dinamo a învins Petrolul la Ploieşti, scor 3-0 / Bucureștenii ajung pe locul 3
Echipa bucureşteană Dinamo a învins luni seara, în deplasare, scor 3-0, formaţia Petrolul Ploieşti, în ultimul meci al etapei a noua din Superligă, transmite News.ro.
Gazdele au început meciul de la Ploieşti cu şutul piternic, dar pe lângă poartă, al lui Grozav, din minutul 10, apoi, în minutul 24, Tolea nu a reuşit să ajungă la mingea pasată de Roche, irosind o nouă şansă. Cei care au deschis scorul au fost însă oaspeţii. în minutul 44 Alexandru Musi a scos o minge dintre jucătorii ploieşteni, pasându-i lui Cîrjan, care s-a descurcat de minune în careu şi a înscris pe lângă Krell.
După pauză Krell a respins şutul lui Ikoko, din minutul 47, dar nu a mai avut replică la şutul lui Danny Armstrong, din careu, în minutul 60, şi Dinamo conducea cu 2-0. Sălceanu a evitat golul în minutul 72, scoţând de pe linia porţii, iar Dinamo stabilit scorul final prin Sivis, în minutul 90+6.
DInamo a învins la Ploieşti, pe Petrolul, cu 3-0 şi este a treia în clasament.
PETROLUL: Krell – Ricardinho, Papp, Y. Roche, Sălceanu – Jyry (Doukansy 74), Mateiu (Doumtsios 65), Dongmo (S. Hanca 74) – Tolea (Oscar Correia 65), Chică Roşă, Grozav. ANTRENOR: Liviu Ciobotariu
DINAMO: Al. Roşca – Ikoko (Sivis 83), K. Boateng, Stoinov, Opruţ (Perica 72) – Milanov (Kyriakou 69), Gnahore, C. Cîrjan – D. Armstrong, Karamoko (Al. Pop 82), Al. Musi. ANTRENOR: Zeljko Kopic
Cartonaşe galbene: Chică-Roşă 28, Mateiu 38 / Karamoko 78
Arbitri: Andrei Chivulete – Cristian Ilinca, Nicuşor Marin
Arbitri VAR: Adrian Cojocaru – Daniel Mitruţi
