Nicușor Dan e reticent față de propunerea de crearea unei zone no-fly deasupra Ucrainei / Dronele rusești ar urma să fie doborâte pe teritoriul Ucrainei / „Pentru moment, mai degrabă nu”

Președintele României, Nicușor Dan, se declară reticent cu privire la crearea unei zone ”no fly” deasupra Ucrainei, idee propusă de Polonia.

Dronele rusești ar urma să fie doborâte pe teritoriul Ucrainei.

”Am avut discuții incipiente cu oameni din aparatul național de stat, armată, consilieri, specialiști. Pentru moment, mai degrabă nu, dar putem reconsidera în funcție de evoluția lucrurilor. Sunt uzanțe internaționale despre ce înseamnă să fii într-un conflict sau nu”, a precizat Nicușor Dan, luni seara, în cadrul unei emisiuni la Antena3.