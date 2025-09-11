Comisia de Disciplină şi Etică a FRF a decis excluderea FCU 1948 Craiova din toate competiţiile / FCU: Asistăm în plină democraţie la o reală expropriere a activităţii unui club de fotbal

Dimensiune text Dimensiune text Mică Normală Mare

Comisia de Disciplină şi Etică a FRF a decis excluderea FCU 1948 Craiova din toate competiţiile, din cauza datoriilor, transmite News.ro.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media - articolul continuă mai jos -

“În temeiul art. 85 alin. 1 lit. c din Regulamentul Disciplinar dispune excluderea din toate competiţiile în curs şi retrogradarea echipei în categoria inferioară a clubului FCU 1948 CRAIOVA FOTBAL CLUB SA”, se arată în mai multe hotărâri ale comisiei în dosare cu privire la executarea drepturilor financiare.

FCU Craiova a reacţionat în social media, acuzând federaţia că, “într-o manieră abuzivă constantă, încălcând grav legislaţia naţională”, a hotărât anularea meciului din etapa a 3-a programat iniţial, “punând în executare o aşa-zisă decizie de excludere a Comisiei de Disciplină din cadrul Federaţiei”.

“Conform legislaţiei naţionale, dar şi potrivit recentei decizii CJUE din 1 august 2025, orice hotărâre/decizie a Federaţiilor Sportive Naţionale sunt supuse căilor de atac in justiţia naţională şi nu pot fi definitive decât după parcurgerea căilor de atac.

Ori punând în executare, (nici măcar nu s-a comunicat decizia, cu atât mai mult motivarea ei), o hotărâre fără a aştepta soluţionarea căilor de atac se încalcă grav legea şi totodată produce grave prejudicii clubului nostru”, menţionează FCU.

De fapt, este o continuare a abuzurilor nemaiîntâlnite la adresa clubului nostru începute în iulie 2011 şi care au dus la perturbarea gravă a activităţii în cei 14 ani, mai scrie FCU Craiova.

“Ţinem să reamintim că întregul blocaj financiar este în strânsă legătură cu faptele săvârşite de FRF, LPF şi alte persoane împotriva clubului nostru, fapte ce au condus la devalizarea clubului în anul 2011 şi înscrierea în competiţia fotbalistică, în afara legii, a unei entităţi care a sustras activitatea deţinută de noi în mod legal şi paşnic şi în care, până la data excluderii, se investiseră zeci de milioane de euro de către acţionarii care au susţinut activitatea acestui club începând cu anul 1994, anul privatizării.

Prin urmare, datorită faptelor repetate de abuz ale FRF, în asociere cu Primăria Municipiului Craiova, de a confisca activitatea clubului nostru şi trecerea lui la dispoziţia altei persoane juridice a dus la CONCURENŢĂ NELOIALĂ şi pierderea a 90% din veniturile pe care le-ar fi încasat clubul în mod regulat.

Deşi, din anul 2017, de la reluarea activităţii, şi până în prezent, acţionarii au investit capital de peste 20 de milioane de euro, plus alte 10 milioane de euro investite în baza sportivă, toate acestea în vederea recuperării activităţii pierdute în anul 2011, nu s-a putut face faţă concurenţei neloiale şi ostilităţii pe care o întâmpină în oraş, având în vedere că persoanele care sunt implicate în susţinerea echipei înfiinţate de FRF controlează din punct de vedere politic şi administrativ Municipiul Craiova.

Practic, asistăm în plină democraţie şi pe timp de pace, într-o ţară membră UE, la o reală expropriere a activităţii unui club de fotbal.

Cu toate acestea, lupta noastră continuă atât în instanţele civile, cât şi în cele penale.

Sperăm ca într-o zi se va face dreptate.

Avem speranţa că FCU nu va lipsi mult din competiţia fotbalistică”, adaugă FCU Craiova.