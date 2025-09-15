G4Media.ro
Cartonaş Panini cu Lionel Messi, vândut pentru 1,5 milioane de dolari /…

sursa foto: fcbarcelona.com

Cartonaş Panini cu Lionel Messi, vândut pentru 1,5 milioane de dolari / Precedentul record a fost un cartonaș cu Pelé, vândut cu 1,33 mil, dolari

Un colecţionar de abţibilduri Panini a doborât recordul pentru cea mai scumpă tranzacţie. El a achiziţionat un cartonaş cu Lionel Messi din 2004 pentru 1,5 milioane de dolari, transmite News.ro.

Cartonaşul îl reprezintă pe atacantul argentinian în sezonul 2004-2005, primul său sezon complet ca profesionist la FC Barcelona (1 gol în 9 meciuri). Abţibildul, vândut pe o platformă privată de vânzare online, nu era afişat public.

Este pentru prima dată când un cartonaş de fotbal atinge o astfel de sumă. Recordul anterior, stabilit în 2022, a fost achiziţionarea unui abţibild cu legendarul jucător brazilian Pelé în timpul Cupei Mondiale din 1958. Tranzacţia a atins suma de 1,33 milioane de dolari.

Recunoscută de cei mai mari colecţionari din lume, PSA (Professional Sports Authenticator), care asigură certificarea fiecărei cărţi, a estimat că obiectul se află într-o stare perfectă (zece din zece pe scala sa de notare). Expertiza a permis confirmarea faptului că există 838 de exemplare în întreaga lume.

