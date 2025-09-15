Cartonaş Panini cu Lionel Messi, vândut pentru 1,5 milioane de dolari / Precedentul record a fost un cartonaș cu Pelé, vândut cu 1,33 mil, dolari
Un colecţionar de abţibilduri Panini a doborât recordul pentru cea mai scumpă tranzacţie. El a achiziţionat un cartonaş cu Lionel Messi din 2004 pentru 1,5 milioane de dolari, transmite News.ro.
Urmărește cele mai noi producții video G4Media
- articolul continuă mai jos -
Cartonaşul îl reprezintă pe atacantul argentinian în sezonul 2004-2005, primul său sezon complet ca profesionist la FC Barcelona (1 gol în 9 meciuri). Abţibildul, vândut pe o platformă privată de vânzare online, nu era afişat public.
Este pentru prima dată când un cartonaş de fotbal atinge o astfel de sumă. Recordul anterior, stabilit în 2022, a fost achiziţionarea unui abţibild cu legendarul jucător brazilian Pelé în timpul Cupei Mondiale din 1958. Tranzacţia a atins suma de 1,33 milioane de dolari.
Recunoscută de cei mai mari colecţionari din lume, PSA (Professional Sports Authenticator), care asigură certificarea fiecărei cărţi, a estimat că obiectul se află într-o stare perfectă (zece din zece pe scala sa de notare). Expertiza a permis confirmarea faptului că există 838 de exemplare în întreaga lume.
Donează lunar pentru susținerea proiectului G4Media
Donează suma dorită pentru susținerea proiectului G4Media
CONT LEI: RO89RZBR0000060019874867Deschis la Raiffeisen Bank
Citește și...
Un cartonaş cu Michael Jordan şi Kobe Bryant, vândut la licitaţie pentru suma record de 12,9 milioane de dolari / E al doilea ca valoare în topul obiectelor sportive de colecţie
George Soros, Bono, Hillary Clinton, Messi, ultimele personalităţi decorate de Joe Biden cu Medalia Libertăţii
Pentru a posta un comentariu, trebuie să te Înregistrezi sau să te Autentifici.