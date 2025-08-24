G4Media.ro
Un cartonaş cu Michael Jordan şi Kobe Bryant, vândut la licitaţie pentru…

Michael Jordan legenda NBA Chicago Bulls sase titluri de campion
Michael Jordan / Sursa foto: captură YouTube

Un cartonaş cu Michael Jordan şi Kobe Bryant, vândut la licitaţie pentru suma record de 12,9 milioane de dolari / E al doilea ca valoare în topul obiectelor sportive de colecţie

Un cartonaş semnat de Michael Jordan (foto) şi Kobe Bryant s-a vândut sâmbătă cu 12,932 milioane de dolari, un record pentru un cartonaş de colecţie de sport, relatează Reuters, transmite News.ro.

Acest cartonaş record este cunoscut sub numele de „2007-08 Upper Deck Exquisite Collection Dual Logoman Autographs Jordan & Bryant” şi a depăşit recordul cartonaşului „1952 Topps Mickey Mantle”, care a fost vândut cu 12,6 milioane de dolari în august 2022.

Cartonaşul Jordan/Bryant este al doilea ca valoare în topul obiectelor sportive de colecţie, după tricoul lui Babe Ruth din World Series din 1932, cunoscut sub numele de „called shot”. Această mică bucată de istorie s-a vândut în 2024 cu 24,12 milioane de dolari.

Cartonaşul Jordan/Bryant a fost vândut prin Heritage Auctions. Identitatea cumpărătorului nu a fost dezvăluită.

Fostul proprietar al cartonaşului l-a păstrat timp de mai bine de un deceniu, refuzând oferte private „de şapte cifre” în această perioadă.

„Estimarea înainte de licitaţie era de peste 6 milioane de dolari”, a declarat Chris Ivy, directorul departamentului de licitaţii sportive al Heritage.

