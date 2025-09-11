G4Media.ro
Nicuşor Dan, despre procentul de 40% al AUR: Nu cred că arată…

Nicusor Dan conferinta de presa
Sursa foto: presidency.ro

Nicuşor Dan, despre procentul de 40% al AUR: Nu cred că arată o mare iubire faţă de nişte politicieni care conduc partidul ăla, ci arată o dezamăgire profundă şi o lipsă de speranţă faţă de modul în care cei care sunt acum la putere pot să conducă

Articole11 Sep 0 comentarii

Preşedintele Nicuşor Dan a declarat, joi, despre procentul de 40% al AUR, din ultimul sondaj de opinie, că nu crede că arată o mare iubire faţă de nişte politicieni care conduc partidul ăla, ci arată o dezamăgire profundă şi o lipsă de speranţă faţă de modul în care cei care sunt acum la putere pot să conducă şi este sarcina Guvernului şi a lui, pentru că el a propus românilor această coaliţie şi acest guvern, să le arate că lucrează pentru români, transmite News.ro.

Preşedintele Nicuşor Dan a fost întrebat, la B1, ce arată acest procent de 40% al unui partid cum este AUR.

”Arată că acei 40% dintre români sunt exasperaţi. Nu cred că arată o mare iubire faţă de nişte politicieni care conduc partidul ăla, ci arată o dezamăgire profundă şi o lipsă de speranţă faţă de modul în care cei care sunt acum la putere pot să conducă şi să direcţioneze România”, a spus şeful statului.

”Este sarcina lor şi a mea, pentru că eu am propus românilor această coaliţie şi acest guvern, să le arătăm că lucrăm pentru români”, a mai spus Nicuşor Dan.

Despre alternative la această coaliţie, Nicuşor Dan a afirmat că teoretic, mai erau şi guverne minoritare, sau doar trei din aceste patru partide.

”Eu cred că asta este formula cea mai potrivită pentru momentul pe care îl trăim, garantând stabilitate şi în raport cu partenerii noştri”, a spus preşedintele.

Disclaimer:
- G4Media nu a cerut și nu a primit niciodată fonduri guvernamentale direct sau sub forma unor campanii de informare. Acesta este un ajutor de stat mascat care distorsionează piața de media și este inacceptabil. De asemenea, G4Media nu acceptă bani de la partidele politice în afara campaniilor electorale. Publicitatea electorală marcată ca atare este normală în perioada alegerilor.

- G4Media nu a primit și nu acceptă reclame de la industrii precum jocuri de noroc, pariuri, alcool și tutun. Este strict opțiunea G4Media. Nu promovăm vicii care pot distruge sănătatea, viața sau cariera unor oameni.

