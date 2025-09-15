Nicușor Dan: Dacă menținem ritmul, România va adera la OCDE anul viitor

Președintele Nicușor Dan a avut, luni, o întâlnire cu secretarul general al OCDE, Mathias Cormann, aflat în vizită la București.

„OCDE este organizația care reunește cele mai dezvoltate economii și cele mai consolidate democrații din lume. Totodată, aceasta stabilește standarde și repere globale în domenii precum comerțul, finanțele și tehnologia”, menționează președintele într-o declarație postată pe Facebook.

Șefului statului precizează că, pentru România, aderarea la OCDE este un obiectiv strategic, deoarece:

– Este cea mai puternică recunoaștere internațională că trăim într-o țară dezvoltată, iar experiența altor state arată că aderarea a fost urmată de un avans economic semnificativ.

– Ne va face mai competitivi în atragerea investițiilor străine și va crește interesul investitorilor instituționali.

– Vom putea obține finanțări mai avantajoase pentru a direcționa mai multe resurse către dezvoltarea țării noastre.

„Procesul de aderare al României progresează foarte bine: peste jumătate din evaluările tehnice au fost deja încheiate cu succes. Dacă menținem acest ritm, România va adera la OCDE anul viitor”, încheie președintele Nicușor Dan.

Context: România a început, în iunie 2022, discuţiile de aderare la Organizaţia de Cooperare şi Dezvoltare Economică, care presupune alinierea la cele mai înalte standarde în materie de politici economice, fiscale, de transparenţă decizională şi sectoriale.

Discuţiile de aderare se desfăşoară în baza Foii de Parcurs adoptate de OCDE, document în baza căruia România este evaluată de 25 de Comitete sectoriale. Finalizarea evaluării tehnice în fiecare comitet presupune adoptarea unui Aviz formal, care certifică gradul de pregătire internă a României din perspectiva alinierii la standardele, principiile şi politicile OCDE. România va adera la organizaţie după parcurgerea acestor etape şi adoptarea unei Decizii a Consiliului OCDE.

În prezent, OCDE are 38 de state membre, incluzând principalele economii ale lumii. Alături de România, alte şapte state au statut de candidat: Argentina, Brazilia, Bulgaria, Croaţia, Indonezia, Peru, Thailanda, potrivit MAE.