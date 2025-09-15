DOGE continuă concedierea funcţionarilor americani chiar şi după plecarea lui Elon Musk. Cine este cel care ia deciziile

La trei luni după ruptura zgomotoasă dintre Donald Trump şi Elon Musk, comisia DOGE, acum lipsită de omul de afaceri controversat, continuă să zguduie, din interior, administraţia americană, dar departe de lumina reflectoarelor, relatează AFP, citată de News.ro.

Entitate ad hoc creată de preşedintele Statelor Unite şi încredinţată şefului Tesla, Comisia pentru Eficienţă Guvernamentală (DOGE) trebuia să reducă cheltuielile publice şi să uşureze birocraţia. De la înfiinţarea sa în ianuarie, aproape 200.000 de funcţionari au părăsit administraţia, potrivit organizaţiei Partnership for Public Service, dintr-un total de peste două milioane. Mulţi au fost concediaţi, adesea cu singura justificare a reducerii costurilor, de la inspectori fiscali la agenţi ai parcurilor naţionale, trecând prin meteorologi ai agenţiei naţionale NWS.

După plecarea lui Elon Musk, în mai, majoritatea şefilor din DOGE au plecat şi ei. Însă unii angajaţi ai structurii au intrat în cadrul guvernului american, deşi DOGE nu are statutul de organism public.

„Pentru că nu mai auzim zgomotul făcut de Elon Musk nu înseamnă că au dispărut”, avertizează un funcţionar al Departamentului Apărării, sub acoperirea anonimatului.

RUSSELL VOUGHT IA DECIZIILE



Comisia este condusă acum de Amy Gleeson, o fostă asistentă medicală devenită specialistă în informatică aplicată în sistemul de sănătate. Dar, potrivit mai multor angajaţi ai guvernului, DOGE se află de facto sub controlul lui Russell Vought, directorul pentru buget al Casei Albe (OMB), un organism foarte influent care decide orientările bugetare ale preşedintelui Statelor Unite.

Jurist de formaţie, care se prezintă în special ca un adversar al birocraţiei, Vought este unul dintre arhitecţii „Proiectului 2025”, o foaie de parcurs ultraconservatoare pe care Donald Trump s-a bazat foarte mult de la învestirea sa în ianuarie.

OCHII ŞI URECHILE LUI ELON MUSK



Mai mulţi aliaţi ai lui Elon Musk ocupă astăzi funcţii importante în cadrul guvernului, printre care Scott Kupor. Fost asociat al firmei de capital de risc Andreessen Horowitz, el conduce acum Office of Personnel Management, departamentul de gestionare a resurselor umane al întregului guvern american.

Brad Smith, investitor în domeniul medical, s-a alăturat Departamentului de Stat, unde supervizează programele de cooperare internaţională pentru prevenirea bolilor infecţioase. Anterior, când activa în cadrul DOGE, el s-a ocupat de reducerile de la Departamentul Sănătăţii.

Aram Moghaddassi, la rândul său, se află la cârma serviciilor informatice ale Securităţii Sociale americane. Responsabilul cu gestionarea datelor acestui serviciu a făcut, în august, o sesizare în care afirma că Aram Moghaddassi şi echipa sa au descărcat o bază de date confidenţială gigantică a Securităţii Sociale pe un server insuficient protejat.

„ÎN SPATELE UNEI CORTINE”



Această răspândire în sectorul public american complică evaluarea influenţei pe care o exercită încă mişcarea impulsionată de Elon Musk. „Întrebarea cum se defineşte DOGE, ce este exact, a devenit mult mai complexă”, estimează Faith Williams, de la observatorul Project on Government Oversight.

Aceste evoluţii sunt „extrem de îngrijorătoare”, adaugă Cindy Cohn, directoare executivă a organizaţiei de protecţie a drepturilor utilizatorilor de internet Electronic Frontier Foundation, în măsura în care DOGE funcţionează acum „în spatele unei cortine”, departe de privirile curioase.

De la înfiinţarea sa, numeroase organizaţii au denunţat lipsa de transparenţă şi discernământ a comisiei DOGE, acuzată că reduce în mod orb personalul fără o analiză prealabilă a organizaţiilor. În februarie, guvernul Trump a trebuit să recheme angajaţii agenţiei federale nucleare, NNSA, responsabilă de gestionarea arsenalului nuclear al Statelor Unite, după concedierea lor rapidă de către DOGE.

Criticii au reproşat, de asemenea, comisiei că a acţionat uneori la limita legalităţii şi că a expus datele personale a milioane de americani. „Sentimentul meu este că, pentru fiecare sesizare a unui avertizor, există multe alte probleme despre care nu ştim nimic”, afirmă Max Stier, CEO al Partnership for Public Service.