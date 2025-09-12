Secretarul general al OCDE, Mathias Cormann, vine la Bucureşti / Acesta se întâlnește luni cu premierul Bolojan

Secretarul general al Organizaţiei pentru Cooperare şi Dezvoltare Economică (OCDE), Mathias Cormann, va efectua săptămâna viitoare o vizită în România, ocazie cu care va avea întrevederi cu autorităţile de la Bucureşti, transmite Agerpres.

Luni, Mathias Cormann va avea o întrevedere cu premierul Ilie Bolojan.

Potrivit agendei anunţate de Guvern, cei doi oficiali vor discuta la Palatul Victoria, iar ulterior vor participa la reuniunea Comitetului naţional pentru aderarea României la OCDE.

În program figurează şi declaraţii de presă comune ale premierului şi ale secretarului general al Organizaţiei pentru Cooperare şi Dezvoltare Economică (OCDE).

Oficialul OCDE se va întâlni şi cu preşedintele Senatului, Mircea Abrudean.

România a început, în iunie 2022, discuţiile de aderare la Organizaţia de Cooperare şi Dezvoltare Economică, care presupune alinierea la cele mai înalte standarde în materie de politici economice, fiscale, de transparenţă decizională şi sectoriale.

Discuţiile de aderare se desfăşoară în baza Foii de Parcurs adoptate de OCDE, document în baza căruia România este evaluată de 25 de Comitete sectoriale. Finalizarea evaluării tehnice în fiecare comitet presupune adoptarea unui Aviz formal, care certifică gradul de pregătire internă a României din perspectiva alinierii la standardele, principiile şi politicile OCDE. România va adera la organizaţie după parcurgerea acestor etape şi adoptarea unei Decizii a Consiliului OCDE.

În prezent, OCDE are 38 de state membre, incluzând principalele economii ale lumii. Alături de România, alte şapte state au statut de candidat: Argentina, Brazilia, Bulgaria, Croaţia, Indonezia, Peru, Thailanda, potrivit MAE.