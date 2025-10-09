Profesorii români erau printre cei mai mulțumiți de munca lor la nivel internațional și raportau printre cele mai mari creșteri ale satisfacției salariale, înaintea măsurilor Bolojan – studiu

La nivel internațional, cei mai mulți profesori sunt mulțumiți de munca lor, arată raportul „Starea predării” publicat săptămâna aceasta de Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică (OCDE), bazat pe TALIS 2024, cercetare desfășurată anul trecut în rândul a sute de mii de profesori de gimnaziu din 55 de sisteme. România se remarcă printre țările unde profesorii declarau cel mai mare nivel de satisfacție față de munca lor, prin raport cu salariile, dar și cu condițiile non-salariale de angajare și printre țările cu cea mai mare creștere a satisfacției salariale, arată studiul citat, potrivit Edupedu.ro.

Acesta a fost realizat în primăvara lui 2024, deci în contextul creșterilor salariale determinate de greva generală din 2023, creșteri semnalate, de altfel, în raportul OCDE realizat pe baza „Teaching and Learning International Survey – TALIS 2024”. Sondajul, care în România s-a bazat pe opiniile exprimate de câte 20 de profesori de gimnaziu și directori din circa 200 de școli, a consemnat astfel atitudinile cadrelor didactice înaintea tăierilor introduse de guvernul Bolojan în vara lui 2025, ce au afectat, între altele, norma didactică și plata cu ora.

Astfel, din 23 de țări membre OCDE și partenere, luate în calcul pentru o analiză a satisfacției salariale raportate la nivelul salariilor, România se afla într-o poziție optimă în analiza datelor TALIS 2024. Era a treia țară din punct de vedere al salariilor profesorilor, prin comparație cu veniturile altor angajați cu studii superioare, depășită doar de Costa Rica și Portugalia. În același timp, era a 4-a țară – depășită doar de Danemarca, Austria și Belgia – din punct de vedere al satisfacției salariale.

Aceasta înseamnă, din declarațiile profesorilor români și din datele statistice privind salarizarea, România se afla în acel loc pe „harta” mulțumirii salariale unde relația dintre nivelul salariului și cel al satisfacției salariale atinge un punct maxim.

În același timp, raportul citat arată că România a înregistrat cea mai mare creștere a satisfacției salariale a profesorilor între 2018 și 2024. În primăvara anului trecut, 57% dintre cadrele didactice la nivel de gimnaziu din România se declarau mulțumite de salariile lor, mult peste media OCDE de 39%. Creșterea față de 2018, în ceea ce privește mulțumirea față de salarii, a fost de nu mai puțin de 34 puncte procentuale.

