Băncile cooperatiste din Germania se îndreaptă spre oferirea de tranzacţii cu criptomonede

Băncile cooperatiste din Germania se apropie de momentul în care vor oferi servicii de tranzacţii cu criptomonede, cum ar fi Bitcoin sau Ether, arată un sondaj reprezentativ realizat de asociaţia care reprezintă sectorul băncilor cooperatiste din Germania (Genoverband), transmite agenția de știri DPA, citată de Agerpres.

Sondajul a descoperit că 71% dintre băncile cooperatiste, cunoscute sub numele de Volksbanken şi Raiffeisenbanken, analizează posibilitatea de a introduce servicii de tranzacţionare cu criptomonede, în creştere faţă de 54% în urmă cu un an.

Băncile cooperatiste sunt creditori deţinuti de comunităţi, cu o prezenţă regională puternică şi formează una dintre cele mai mari reţele bancare din Germania, cu aproximativ 670 de instituţii la nivel naţional.

Totuşi, clienţii trebuie să mai aştepte până când vor putea face tranzacţii cu criptomonede. Dintre băncile care intenţionează să înceapă să ofere tranzacţii cu criptomonede, 17% au declarat că ar putea dura doi sau mai mulţi ani până când vor lansa astfel de servicii, în timp ce 21% se aşteaptă să fie gata în şase până la 12 luni. Aproximativ o treime au declarat că îşi propun să lanseze servicii de tranzacţii cu criptomonede în termen de cinci luni.

Instituţia centrală a celui mai mare grup de bănci de cooperatiste germane, DZ Bank, a construit deja o platformă tehnică pe care toate băncile cooperatiste o pot utiliza. O fază pilot care implică şase bănci a fost finalizată.

Creditorii germani reacţionează astfel la cererea din ce în ce mai mare venită din partea clienţilor, în timp ce se confruntă cu concurenţă din partea băncilor online precum N26 şi a companiilor fintech precum Trade Republic şi Revolut, care oferă deja servicii de de tranzacţii cu criptomonede.

Casele de economii, sau Sparkassen, care cuprind o altă reţea importantă de retail banking din Germania, dezvoltă, de asemenea, servicii cripto prin intermediul furnizorului lor central Dekabank.

Cu toate acestea, Bitcoin şi alte token-uri digitale rămân extrem de volatile. Autorităţile de reglementare avertizează că acestea nu sunt susţinute de băncile centrale sau de guverne şi ar putea alimenta activităţile speculative care provoacă pierderi.