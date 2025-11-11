Femeie din Bistriţa-Năsăud cercetată penal pentru că ar fi vândut ilegal creme cu clorură de mercur amoniacală / O persoană care a folosit-o s-a intoxicat şi a ajuns la spital

O femeie din Bistriţa-Năsăud este cercetată penal şi a fost plasată sub control judiciar, după ce ar fi vândut ilegal creme cu clorură de mercur amoniacală, iar o persoană care a folosit-o s-a intoxicat şi a ajuns la spital.

Poliţiştii au găsit la percheziţiile făcute recipiente cu o substanţă de culoare albă, care este toxică, reci piente cu diferite uleiuri, telefoane mobile şi alte documente contabile şi înscrisuri cu valoare probatorie, transmite News.ro.

Poliţiştii Biroului Arme, Explozivi şi Substanţe Periculoase din cadrul Inspectoratului de Poliţie Judeţean Bistriţa-Năsăud, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Tribunalul Bistriţa-Năsăud, au pus în executare cinci mandate de percheziţie la sediul unor persoane juridice şi domiciliile unor persoane.

În urma percheziţiilor, au fost descoperite şi ridicate în vederea continuării cercetărilor, recipiente cu o substanţă de culoare albă care ar avea în compoziţie clorură de mercur amoniacală (substanţă toxică), recipie nte cu diferite uleiuri, documente contabile şi înscrisuri cu valoare probatorie şi telefoane mobile.

Din investigaţii a reieşit că, în cursul anului 2024, o femeie, în vârstă de 42 de ani, ar fi achiziţionat de la mai multe farmacii creme care ar avea în compoziţie clorură de mercur amoniacală, pe care ulterior le-ar fi ambalat şi comercializat, sub sigla proprie, fără drept să desfăşoare operaţiuni cu aceste produse farmaceutice.

În cursul lunii octombrie 2025, o unitate spitalicească a sesizat că o femeie care ar fi achiziţionat şi folosit una dintre creme ar fi suferit o intoxicaţie cu mercur.

La data de 10 no iembrie a.c., Parchetul de pe lângă Tribunalul Bistriţa-Năsăud a dispus plasarea sub control judiciar, pentru 60 de zile, a femeii de 42 de ani, cercetată pentru evaziune fiscală, falsificarea sau substituirea de alimente ori alte produse, trafic de produse sau substanţe toxice şi vătămare corporală.