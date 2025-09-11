Municipiul Bistriţa candidează pentru titlul de Capitală a Tineretului din România – 2027 / Alba Iulia este Capitala Tineretului din România în 2026

Primarul Bistriţei, Gabriel Lazany, a anunţat joi că a depus candidatura municipiului pentru titlul de Capitală a Tineretului din România – 2027, ca parte a unui angajament pe termen lung, acela de a da o voce mai puternică tinerilor la nivel local, transmite Agerpres.

„Am depus astăzi oficial candidatura Municipiului Bistriţa pentru titlul de Capitală a Tineretului din România – 2027. Prin acest demers, ne asumăm să deschidem un dialog constant cu tinerii şi să îi implicăm activ în deciziile care privesc dezvoltarea oraşului. Credem că viitorul Bistriţei se construieşte împreună cu generaţiile tinere, prin proiecte şi responsabilitate comună. (…) Candidatura depusă astăzi nu înseamnă doar o competiţie, ci şi un angajament pe termen lung: să facem din Bistriţa un oraş în care vocea tinerilor contează”, a scris Lazany pe pagina sa de socializare.

Potrivit edilului, odată cu candidatura au fost depuse scrisori de susţinere din partea oraşului partener Beclean, a unor instituţii publice, a mediului academic şi a unor operatori economici privaţi.

Capitala Tineretului din România este un program-cadru creat la nivel naţional pe principii similare cu cele ale Capitalei Europene a Tineretului, care permite organizaţiilor de şi pentru tineret să promoveze temele importante pentru categoria socială pe care o reprezintă şi ajută autorităţile locale să identifice problemele şi să atragă investiţii publice şi private pentru rezolvarea acestora şi dezvoltarea ecosistemelor de sprijin.

Oraşul din România care va deveni Capitala Tineretului din România în anul 2027 va avea oportunitatea, prin participarea activă a tinerilor, să-şi transforme propriile viziuni în proiecte de dezvoltare şi să abordeze noi teme de interes pentru comunităţile locale.

În anul 2026, Capitala Tineretului din România va fi municipiul Alba Iulia.