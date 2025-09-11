G4Media.ro
Economedia G4Food TechRider PetsCats

G4Media.ro

Municipiul Bistriţa candidează pentru titlul de Capitală a Tineretului din România –…

bistrita oras primaria
sursa foto: Facebook/ Primăria Bistrița

Municipiul Bistriţa candidează pentru titlul de Capitală a Tineretului din România – 2027 / Alba Iulia este Capitala Tineretului din România în 2026

Articole11 Sep • 48 vizualizări 0 comentarii

Primarul Bistriţei, Gabriel Lazany, a anunţat joi că a depus candidatura municipiului pentru titlul de Capitală a Tineretului din România – 2027, ca parte a unui angajament pe termen lung, acela de a da o voce mai puternică tinerilor la nivel local, transmite Agerpres.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media

- articolul continuă mai jos -

„Am depus astăzi oficial candidatura Municipiului Bistriţa pentru titlul de Capitală a Tineretului din România – 2027. Prin acest demers, ne asumăm să deschidem un dialog constant cu tinerii şi să îi implicăm activ în deciziile care privesc dezvoltarea oraşului. Credem că viitorul Bistriţei se construieşte împreună cu generaţiile tinere, prin proiecte şi responsabilitate comună. (…) Candidatura depusă astăzi nu înseamnă doar o competiţie, ci şi un angajament pe termen lung: să facem din Bistriţa un oraş în care vocea tinerilor contează”, a scris Lazany pe pagina sa de socializare.

Potrivit edilului, odată cu candidatura au fost depuse scrisori de susţinere din partea oraşului partener Beclean, a unor instituţii publice, a mediului academic şi a unor operatori economici privaţi.

Capitala Tineretului din România este un program-cadru creat la nivel naţional pe principii similare cu cele ale Capitalei Europene a Tineretului, care permite organizaţiilor de şi pentru tineret să promoveze temele importante pentru categoria socială pe care o reprezintă şi ajută autorităţile locale să identifice problemele şi să atragă investiţii publice şi private pentru rezolvarea acestora şi dezvoltarea ecosistemelor de sprijin.

Oraşul din România care va deveni Capitala Tineretului din România în anul 2027 va avea oportunitatea, prin participarea activă a tinerilor, să-şi transforme propriile viziuni în proiecte de dezvoltare şi să abordeze noi teme de interes pentru comunităţile locale.

În anul 2026, Capitala Tineretului din România va fi municipiul Alba Iulia.

Disclaimer:
- G4Media nu a cerut și nu a primit niciodată fonduri guvernamentale direct sau sub forma unor campanii de informare. Acesta este un ajutor de stat mascat care distorsionează piața de media și este inacceptabil. De asemenea, G4Media nu acceptă bani de la partidele politice în afara campaniilor electorale. Publicitatea electorală marcată ca atare este normală în perioada alegerilor.

- G4Media nu a primit și nu acceptă reclame de la industrii precum jocuri de noroc, pariuri, alcool și tutun. Este strict opțiunea G4Media. Nu promovăm vicii care pot distruge sănătatea, viața sau cariera unor oameni.

Tags: ,
Susține-ne activitatea G4Media logo
Donație Paypal recurentă

Donează lunar pentru susținerea proiectului G4Media

Donează prin Transfer Bancar

CONT LEI: RO89RZBR0000060019874867

Deschis la Raiffeisen Bank
Donează prin Patreon

Donează

Citește și...

Trei persoane, găsite moarte într-un apartament din Bistriţa. Pompierii au intervenit după ce vecinii au reclamat miros puternic de gaz

Articole5 Oct 2024
1 comentariu

 ”Pavele și borduri furate”, faza pe municipiul Bistrița / Un caz similar s-a petrecut și la Turda / Polițiștii au găsit materialele depoziate pe terenuri private

Articole8 Feb 2024
1 comentariu
criptomoneda, criptomonede, bitcoin
Sursă foto: Pexels

Percheziţii în patru judeţe, în urma unei înşelăciuni cu criptomonede  / Prejudiciu de 30.000 euro

Articole27 Sep 2023
0 comentarii

Pentru a posta un comentariu, trebuie să te Înregistrezi sau să te Autentifici.