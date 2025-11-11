G4Media.ro
UE planifică înființarea unui nou serviciu de informații pe fondul amenințărilor globale…

Sursa foto: Unsplash / ALEXANDRE LALLEMAND

UE planifică înființarea unui nou serviciu de informații pe fondul amenințărilor globale în creștere / Noua unitate va consolida capacitatea executivă a UE în materie de securitate și analiză, colaborând cu serviciile existente

Comisia Europeană condusă de Ursula von der Leyen pune bazele unei noi celule de coordonare a informațiilor la Bruxelles, informează Politico. Inițiativa se află încă într-un „stadiu incipient”, dar planul reflectă un efort mai amplu de consolidare a funcțiilor executive ale UE în materie de securitate și informații, au declarat reporterilor purtătorii de cuvânt ai Comisiei, Balazs Ujvari și Paula Pinho.

Noul organism se va baza pe expertiza existentă, completând activitatea Direcției de Securitate a Comisiei și coordonându-se îndeaproape cu Serviciul European de Acțiune Externă. Celula va fi de dimensiuni reduse și se va concentra mai degrabă pe coordonare decât pe duplicare, au declarat purtătorii de cuvânt.

Când a fost întrebat dacă această măsură are legătură cu eforturile UE de a contracara amenințările hibride și interferențele străine, Ujvari a răspuns că ideea provine mai degrabă dintr-o înțelegere mai largă a „mediului geopolitic și geoeconomic” în schimbare.

Nu s-a decis încă nici numele, nici numărul de angajați, nici data lansării. Purtătorii de cuvânt au adăugat că discuțiile sunt în curs, iar cadrul juridic și organizațional va fi clarificat pe măsură ce conceptul se va dezvolta.

Nu toată lumea a fost de acord cu această idee. „Von der Leyen, care era deja pe jumătate nebună, se apropie acum de nebunia totală, înființându-și un CIA la Bruxelles”, a scris fostul ministru grec de finanțe Yanis Varoufakis pe X.

