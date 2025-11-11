Liderii europeni se vor întruni la Kiev pentru a debloca cererea Ucrainei de aderare la UE

Miniștrii europeni se vor deplasa în Ucraina luna viitoare pentru a-și manifesta sprijinul față de cererea de aderare a țării la UE, o mișcare care vine în contextul în care aliații încearcă să rezolve întârzierile cauzate de opoziția Ungariei, informează Politico.

Summitul informal al miniștrilor afacerilor europene va avea loc în orașul Lviv, din vestul Ucrainei, în perioada 10-11 decembrie, potrivit unei invitații trimise luni statelor membre. Scrisoarea a fost trimisă în numele Danemarcei, care deține în prezent președinția Consiliului UE, și al viceprim-ministrului Ucrainei, Taras Kachka.

„Principalul subiect al discuțiilor noastre va fi progresul Ucrainei pe calea aderării la UE”, se arată în document. „Reuniunea va oferi ocazia de a face bilanțul rezultatelor obținute, de a împărtăși reflecții cu privire la pașii următori și de a reafirma sprijinul politic pentru eforturile de reformă și integrare ale Ucrainei.” „Prin convocarea reuniunii în Ucraina, vom transmite un mesaj politic clar și unit, potrivit căruia viitorul Ucrainei se află în cadrul UE”, se arată în mesaj.

Planurile pentru reuniunea de la Lviv vin în contextul în care Bruxellesul se străduiește să-și îndeplinească promisiunile de sprijin direct pentru Ucraina, propunerea de a susține un împrumut de 140 de miliarde de euro folosind activele rusești înghețate fiind încă blocată din cauza obiecțiilor Belgiei.

Kievul și-a asigurat statutul de candidat la aderarea UE în 2022 și a realizat reforme economice, judiciare și anticorupție de amploare, chiar și în contextul războiului purtat de Rusia pe teritoriul țării. Cu toate acestea, premierul ungar Viktor Orbán s-a angajat să blocheze aderarea Ucrainei, care necesită sprijinul unanim al tuturor țărilor UE, și întârzie deschiderea oficială a capitolelor de negociere.

Propunerile de modificare a regulilor și de a permite continuarea procesului cu o majoritate calificată de susținere nu au reușit până acum să obțină un sprijin suficient. În schimb, doi oficiali au declarat pentru POLITICO că planul actual este de a se asigura că Ucraina – împreună cu vecina Moldovă – poate începe să lucreze la următoarea rundă de reforme fără a aștepta aprobarea formală, o abordare denumită „frontloading”.

Acest lucru ar permite Kievului să acționeze rapid în cazul în care impasul va fi rezolvat. Orbán se confruntă cu o încercare dificilă anul viitor, la alegerile parlamentare care vor avea loc cel târziu în aprilie 2026. Partidul său de guvernământ, Fidesz, se află în urma alianței TISZA (a politicianului de opoziție pro-UE Péter Magyar), conform datelor din sondaje.

„Ideea este să facem cât mai mult posibil fără a fi nevoiți să așteptăm”, a declarat unul dintre oficiali, căruia i s-a acordat anonimatul pentru a putea vorbi liber. „Apoi, când Ungaria nu va mai avea drept de veto, vom putea acționa fără întârzieri.”

Sărbătorind un raport pozitiv din Bruxelles privind progresul reformelor din țara sa, președintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat săptămâna trecută că Ucraina va deveni membră cu drepturi depline „în mod echitabil, când se va apăra singură și când războiul se va termina”.