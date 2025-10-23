G4Media.ro
Kievul anunţă că Rusia a predat Ucrainei 1.000 de cadavre ale militarilor…

Kievul anunţă că Rusia a predat Ucrainei 1.000 de cadavre ale militarilor ucraineni ucişi în luptă

Rusia a predat joi Ucrainei 1.000 de cadavre prezentate ca fiind ale unor militari ucraineni ucişi în luptă, a anunţat administraţia ucraineană responsabilă de prizonierii de război, relatează agenția de știri AFP, citată de Agerpres.

„Operaţiunile de repatriere au avut loc astăzi (joi)” şi se referă la „1.000 de cadavre”, a subliniat administraţia pe Telegram, salutând ajutorul oferit de Comitetul Internaţional al Crucii Roşii (CICR).

Identificarea rămăşiţelor va fi efectuată de medici legişti şi de anchetatori, sub autoritatea sistemului judiciar ucrainean.

La mijlocul lunii septembrie, Ucraina a anunţat recuperarea a o mie de cadavre, la fel ca în iulie şi august, un semn al intensificării luptelor în jurul liniei frontului din estul ţării.

În plus, la începutul lunii octombrie, Moscova şi Kievul au făcut schimb de 185 de prizonieri de război de fiecare parte.

Schimbul de prizonieri de război şi de rămăşiţe ale militarilor este singurul rezultat al negocierilor dintre cele două părţi aflate în război, la mai bine de trei ani şi jumătate de la lansarea invaziei ruse în Ucraina.

În februarie anul trecut, preşedintele Volodimir Zelenski a declarat pentru un post de televiziune american că peste 46.000 de militari ucraineni au fost ucişi în acest război, în timp ce alţi „zeci de mii” sunt consideraţi dispăruţi sau sunt ţinuţi prizonieri de inamic.

BBC şi agenţia media independentă Mediazona au afirmat, pe baza datelor publice, că peste 135.000 de militari ruşi au fost ucişi în trei ani şi jumătate de război, estimând în acelaşi timp că numărul real este probabil mai mare.

