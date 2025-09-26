Premierul naţionalist slovac Robert Fico limitează drepturile lesbienelor, gay-ilor, bisexualilor şi transsexualilor printr-un amendament constituţional, adoptat în Parlament, şi impune primatul dreptului naţional asupra dreptului european / Opoziţia nu a participat la vot

Dimensiune text Dimensiune text Mică Normală Mare

Premierul naţionalist slovac Robert Fico a obţinut vineri, în Parlament, adoptarea unui amendament constituţional care limitează drepturile lesbienelor, gay-ilor, bisexualilor şi transsexualilor şi impune primatul dreptul naţional asupra dreptului european, relatează agenția de știri AFP, citată de News.ro.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media - articolul continuă mai jos -

Acest text – care restrânge drepturile cuplurilor de acelaşi sex şi îngreunează schimbarea genului persoanelor intesexuale – a fost adoptat prin vot de către 90 dintre cei 99 de deputaţi prezenţi.

Votul – prevăzut iniţial miercuri – a fost anunţat ca fiind amânat sine die – din cauza lipsei unei majorităţi – , după care a fost introdus pe agenda Parlamentului vineri.

Opoziţia nu a luat parte la vot.

La sfârşitul lui ianuarie, după publicarea acestui proiect de amendament, premierul naţionalist Robert Fico a invocat ”tradiţiile, moştenirea culturală şi spirituală a strămoşilor noştri” pentru a ridica ”un baraj constituţional împotriva progresismului” şi restabilirii ”bunului simţ”.

”Noi avem două sexe, masculin şi feminin”, definite la naştere, se arăta în proiectul guvernamental, care preluat astfel cuvintele pe care preşedintele american Donald Trump le-a spus în ziua învestirii sale.

SUVERANITATE NAŢIONALĂ

”Sexul nu poate fi modificat decât din motive serioase, potrivit modalităţilor care vor fi stabilite de lege”, se arăta în proiectul amendamentului.

Adopţia copiilor ste rezervată doar cuplurilor heterosexuale căsătorite, cu excepţii rare, potrivit textului.

Proiectul amendamentului prevedea că ”suveranitatea” Slovaciei în acest tip de ”probleme culturale şi etice” prevalează asupra dreptului european.

Într-un aviz prezentat miercuri, Comisia de la Veneţia – organul consultativ al Consiliului Europei (CoE), alcătuit din experţi în drept constituţional – punea Slovacia în gardă să nu adopte un astfel de amendament.

Potrivit Comisiei de la Veneţia, statele nu ar trebui să creeze conflicte între ”probleme culturale” şi tratate internţaionale pe care le-au semnat.

Slovacia este membră a Uniunii Europene (UE) din 2004 şi s-a angajat să respecte drepturile fundamentale, la aderare.