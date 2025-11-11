Siria se alătură coaliţiei antijihadiste după vizita istorică a preşedintelui său la Washington / Fost jihadist și el, Ahmed al-Sharaa s-a aflat până recent pe lista neagră a FBI

Preşedintele american Donald Trump l-a primit luni la Casa Albă pe preşedintele Siriei, Ahmed al-Sharaa, o premieră pentru un şef de stat sirian şi o consacrare pentru fostul jihadist, care s-a aflat până recent pe lista neagră a FBI şi a cărui ţară urmează să se alăture coaliţiei internaţionale împotriva grupării Statul Islamic (SI), relatează AFP, citată de Agerpres.

„Îmi place de el”, a declarat preşedintele SUA după întâlnire, care a avut loc departe de camerele de filmat, adăugând: „Vom face tot ce putem pentru ca Siria să reuşească”.

„Are un trecut brutal şi cred, sincer, că fără un trecut brutal nu ai nicio şansă”, a adăugat Trump.

El îşi exprimase deja sprijinul pentru preşedintele interimar, a cărui coaliţie islamistă l-a răsturnat pe liderul de lungă durată Bashar al-Assad în decembrie 2024, în timpul primei lor întâlniri din luna mai din Golf.

Aşa cum era de aşteptat, această vizită a oferit oportunitatea de a anunţa intrarea Siriei în coaliţia internaţională condusă de SUA împotriva Statului Islamic.

„Siria va deveni astfel al 90-lea membru al coaliţiei împotriva DAECH”, a declarat un oficial american care solicitat anonimatul, folosind acronimul arab pentru SI. Potrivit acestuia, Damascul îşi va „uni acum forţele cu Statele Unite pentru a elimina ultimele bastioane DAECH şi a pune capăt afluxului de luptători străini”.

Într-un interviu acordat Fox News, preşedintele sirian declarase cu puţin timp înainte că această problemă trebuie încă discutată.

Vizita lui Ahmed al-Sharaa, deşi istorică, a rămas relativ discretă: a trecut printr-o intrare laterală, fără protocolul rezervat de obicei şefilor de stat şi de guvern străini, pe care preşedintele american îi salută aproape întotdeauna pe treptele Casei Albe.

Jurnaliştii nu au fost invitaţi nici în Biroul Oval în prezenţa celor doi lideri.

După aproape două ore petrecute la Casa Albă, Ahmed al-Sharaa i-a salutat pe susţinătorii care îl aclamau.

Departamentul de Stat a anunţat, de asemenea, o nouă suspendare a sancţiunilor americane prevăzute de Caesar Act, în aşteptarea unei posibile ridicări permanente a acestora de către Congres.

Aceasta este o pauză de 180 de zile a legii adoptate în 2019 care a impus sancţiuni drastice din partea SUA împotriva guvernului lui Bashar al-Assad, interzicând ţării accesul în sistemul bancar internaţional şi la tranzacţiile financiare în dolari. Legea fusese deja suspendată în luna mai.

Statele Unite au autorizat, de asemenea, Siria să reia operaţiunile la ambasada sa din Washington, potrivit aceluiaşi oficial care a cerut anonimatul.

Statele Unite, la rândul lor, intenţionează să stabilească o bază militară lângă Damasc, „pentru a coordona ajutorul umanitar şi a monitoriza evoluţiile dintre Siria şi Israel”, potrivit unei surse diplomatice din Siria.

Vineri, Washingtonul îl eliminase deja pe liderul sirian de pe lista neagră a teroriştilor.

Din 2017 până în decembrie anul trecut, FBI oferea o recompensă de 10 milioane de dolari pentru informaţii care ar duce la arestarea liderului fostei filiale locale a Al-Qaeda, Hayat Tahrir al-Sham (HTS).

Joi, Consiliul de Securitate al ONU a ridicat, de asemenea, sancţiunile împotriva lui Ahmed al-Sharaa, la iniţiativa Statelor Unite.

De la preluarea puterii, liderul sirian s-a desprins de trecutul său, înmulţindu-şi gesturile de deschidere către Occident şi statele din regiune, inclusiv Israel, cu care ţara sa se află teoretic în război.

El a promis totodată şi că va „redefini” relaţia ţării sale cu Rusia lui Vladimir Putin, pe care l-a întâlnit la Moscova în urmă cu mai puţin de o lună. Putin a fost un aliat cheie al lui Bashar al-Assad.

„Trump l-a adus pe Shareh la Casa Albă pentru a spune că nu mai este un terorist (…) ci un lider pragmatic şi, mai presus de toate, flexibil care, sub conducerea americană şi saudită, va face din Siria un pilon strategic regional”, explică analistul Nick Heras.

„A avea o Sirie stabilă şi prosperă este foarte important pentru toate ţările din regiune”, a transmis Donald Trump pe reţeaua sa de socializare Truth.

În luna mai, Donald Trump îşi îndemnase omologul sirian să adere la Acordurile Abraham, care au permis recunoaşterea Israelului de către mai multe ţări arabe în 2020. La Fox News, Ahmed al-Shareh a declarat că nu va intra imediat în negocieri directe cu Israelul.