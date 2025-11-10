G4Media.ro
Donald Trump proclamă o „săptămână a anticomunismului” în SUA, atac fățiș la…

Donald Trump summitul NATO
Sursa foto: Inquam Photos / Eduard Vinatoru

Donald Trump proclamă o „săptămână a anticomunismului” în SUA, atac fățiș la noul primar al New York-ului, Zohran Mamdani

Donald Trump a publicat luni o proclamaţie în care anunţă că săptămâna care începe în SUA este una a „anticomunismului” şi în care el îi atacă în treacăt pe adversarii săi progresişti, informează AFP, citată de Agerpres.

- articolul continuă mai jos -

Aceste proclamaţii, prin care preşedinţii americani pun în evidenţă pentru o zi sau o săptămână teme pe care ei le consideră foarte importante, au o valoare mai ales simbolică.

Denunţând „una dintre ideologiile cele mai distrugătoare din istorie”, republicanul de 79 de ani scrie, în acest text difuzat de Casa Albă: „Astăzi, noi voci repetă vechi minciuni, deghizându-le sub expresii precum ‘justiţie socială’ sau ‘socialism democratic'”, curentul din care se revendică Zohran Mamdani, ales recent primar al New York-ulului.

„Mesajul lor rămâne acelaşi: renunţaţi la libertăţile voastre, aveţi încredere în puterea guvernului şi schimbaţi speranţa proprietăţii pentru confortul vid al supravegherii”, mai afirmă Donald Trump.

Preşedintele american l-a calificat deja pe Zohran Mamdani drept „comunist” şi a declarat într-un discurs, după alegerea acestuia din urmă primar, că americanii aveau de făcut „o alegere între comunism şi bunul simţ”.

Viitorul primar al New York-ului l-a sfidat public chiar în seara victoriei sale în alegerile municipale, declarând: „Donald Trump, pentru că eu ştiu că vă uitaţi, ei bine: ‘daţi sonorul mai tare!'”.

