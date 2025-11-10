G4Media.ro
Spitalul Județean Craiova anunţă realizarea primei ablaţii cu microunde a unei tumori…

Ecografie cu o tumoare vindecată
Sursa foto: Facebook / Spitalul Județean Craiova

Spitalul Județean Craiova anunţă realizarea primei ablaţii cu microunde a unei tumori hepatice / La o lună după intervenţie s-a confirmat distrugerea completă a tumorii

Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Craiova anunţă, luni seară, o premieră în unitatea medicală, respectiv prima ablaţie cu microunde a unei tumori hepatice. La doar o lună după intervenţie, investigaţiile imagistice au confirmat distrugerea completă a tumorii, transmite News.ro.

”Premieră medicală la SCJU Craiova: prima ablaţie cu microunde a unei tumori hepatice, realizată cu succes! Un pacient cu cancer hepatic a fost tratat printr-o procedură minim invazivă, fără operaţie deschisă, efectuată în Laboratorul de Endoscopie Intervenţională al Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă Craiova”m anunţă, luni seară, unitatea medicală, într-un mesaj pe Facebook.

Potrivit datelor transmise de reprezentanţii spitalului, la doar o lună după intervenţie, investigaţiile imagistice au confirmat distrugerea completă a tumorii.

Procedura a fost realizată de prof. univ. dr. Larisa Săndulescu, şefa Clinicii Medicale II, alături de o echipă complexă. ”Această reuşită confirmă direcţia modernă pe care Spitalul Judeţean Craiova o urmează: medicină de înaltă performanţă, minim invazivă şi centrată pe pacient”, se mai arată în postare,

Disclaimer:
- G4Media nu a cerut și nu a primit niciodată fonduri guvernamentale direct sau sub forma unor campanii de informare. Acesta este un ajutor de stat mascat care distorsionează piața de media și este inacceptabil.

- G4Media nu a primit și nu acceptă reclame de la industrii precum jocuri de noroc, pariuri, alcool și tutun. Este strict opțiunea G4Media. Nu promovăm vicii care pot distruge sănătatea, viața sau cariera unor oameni.

