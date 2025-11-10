Spitalul Județean Craiova anunţă realizarea primei ablaţii cu microunde a unei tumori hepatice / La o lună după intervenţie s-a confirmat distrugerea completă a tumorii
Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Craiova anunţă, luni seară, o premieră în unitatea medicală, respectiv prima ablaţie cu microunde a unei tumori hepatice. La doar o lună după intervenţie, investigaţiile imagistice au confirmat distrugerea completă a tumorii, transmite News.ro.
Urmărește cele mai noi producții video G4Media
- articolul continuă mai jos -
”Premieră medicală la SCJU Craiova: prima ablaţie cu microunde a unei tumori hepatice, realizată cu succes! Un pacient cu cancer hepatic a fost tratat printr-o procedură minim invazivă, fără operaţie deschisă, efectuată în Laboratorul de Endoscopie Intervenţională al Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă Craiova”m anunţă, luni seară, unitatea medicală, într-un mesaj pe Facebook.
Potrivit datelor transmise de reprezentanţii spitalului, la doar o lună după intervenţie, investigaţiile imagistice au confirmat distrugerea completă a tumorii.
Procedura a fost realizată de prof. univ. dr. Larisa Săndulescu, şefa Clinicii Medicale II, alături de o echipă complexă. ”Această reuşită confirmă direcţia modernă pe care Spitalul Judeţean Craiova o urmează: medicină de înaltă performanţă, minim invazivă şi centrată pe pacient”, se mai arată în postare,
Donează lunar pentru susținerea proiectului G4Media
Donează suma dorită pentru susținerea proiectului G4Media
CONT LEI: RO89RZBR0000060019874867Deschis la Raiffeisen Bank
Citește și...
Un medic pediatru din Cluj a fost găsit mort, pe holul spitalului / Poliţia a deschis o anchetă pentru a stabili împrejurările în care a avut loc decesul
Miliardarul Sylvan Adams donează 100 de milioane de dolari pentru reconstrucţia unui spital israelian lovit de o rachetă iraniană
Pentru a posta un comentariu, trebuie să te Înregistrezi sau să te Autentifici.