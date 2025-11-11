G4Media.ro
Un tânăr de 25 de ani, arestat preventiv pentru tâlhărie, a fost…

Un tânăr de 25 de ani, arestat preventiv pentru tâlhărie, a fost găsit spânzurat cu un hanorac în arestul IPJ Galați

Un tânăr în vârstă de 25 de ani, arestat preventiv pentru tâlhărie şi aflat în custodia Centrului de Reţinere şi Arestare Preventivă din cadrul Inspectoratului de Poliţie Judeţean (IPJ) Galaţi, a fost găsit spânzurat marţi, în jurul orei 11:10, într-una dintre camerele centrului, de un agent aflat în timpul serviciului, transmite Agerpres.

Potrivit unei informări transmisă de reprezentanţii IPJ Galaţi, agentul de poliţie, aflat în timpul serviciului, l-a găsit pe tânărul de 25 de ani spânzurat cu un hanorac pe care îl legase de b ara metalică a unuia dintre paturile din cameră.

Cu aproximativ 50 minute înainte de găsirea acestuia, poliţiştii au discutat cu bărbatul în legătură cu o cerere de cumpărături pe care acesta o formulase, adaugă sursa citată.

Personalul medical sosit la faţa locului i-a acordat deţinutului asistenţă medicală de urgenţă, însă, în ciuda manevrelor de resuscitare, a fost constatat decesul.

Cercetările au fost pr eluate de poliţiştii Serviciului de Investigaţii Criminale Galaţi, sub coordonarea unui procuror din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Galaţi, pentru a se stabili cu exactitate împrejurările în care s-a produs evenimentul.

Tânărul găsit spânzurat fusese arestat preventiv cu două zile înainte, p entru săvârşirea infracţiunii de tâlhărie, informează IPJ Galaţi.

Pe 9 noiembrie, Judecătoria Galaţi a dispus arestarea preventivă pentru 30 de zile a bărbatului din municipiul Galaţi, ca urmare a propunerii formulate de poliţiştii Secţiei 3 Poliţie şi a procurorului de caz. Măsura a fost luată după ce, în data de 8 noiembrie, acesta fusese reţinut pentru 24 de ore.

Conform datelor din anchetă, în aceeaşi zi, în jurul orei 10:00, bărbatul, sub ameninţarea unui obiect tăietor-înţepător şi folosind forţa fizică, i-ar fi sustras unui livrator al unui magazin de băuturi alcoolice din Galaţi un colet cu mai multe produse, pe care îl comandase anterior folosind o altă identitate, fără a achita contravaloarea acestora.

Imediat după incident, victima, un tânăr de 18 ani, a apelat numărul unic de urgenţă 112, iar poliţiştii Secţiei 3 au demarat cercetările care au condus la identificarea şi reţinerea suspectului.

După emiterea mandatului de arestare preventivă, tânărul a fost introdus în Centrul de Reţinere şi Arestare Preventivă al IPJ Galaţi, unde, la data de 11 noiembrie, a fost găsit spânzurat.

