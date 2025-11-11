Alimentarea cu gaz într-un bloc din Alba, oprită după ce locatarii au simțit miros puternic de gaz, iar o persoană dintr-un apartament a fost găsită decedată

Detașamentul de pompieri Alba Iulia intervine pentru asigurarea masurilor specifice în Alba Iulia, pe strada V. Goldis. Locatarii unui bloc au solicitat intervenția pompierilor după ce au sesizat un miros puternic de gaz pe casa scării.

ISU Alba a intervenit și a solicitat companiei DelgazGrid să fie oprită alimentarea cu gaz a blocurilor.

Într-unul din apartamente, pompierii au descoperit o persoană decedată. „Se lucrează pentru ventilarea apartamentului si a casei scării de bloc”, a precizat ISU Alba.

Ca urmare a măsurătorilor efectuate de echipajul DelgazGrid, concentrația de gaz (CH4) era negativă (0), fiind verificat atât apartamentul cât și casa scării.