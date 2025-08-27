Poliţist din cadrul Poliţiei Municipiului Tecuci, depistat conducând sub influenţa alcoolului / IPJ Galați precizează că se afla în timpul liber
Un poliţist din cadrul Poliţiei Municipiului Tecuci a fost depistat conducând sub influenţa alcoolului, pe DN 25, în localitatea Tudor Vladimirescu, din judeţul Galaţi, transmite News.ro.
Potrivit IPJ Galaţi, bărbatul în vârstă de 41 de ani, din Galaţi, a fost oprit pentru control de poliţiştii rutieri. În urma testării cu aparatul etilotest, acesta a indicat o valoare de 0,50 mg/l alcool pur în aerul expirat.
Şoferul a fost dus la spital pentru recoltarea de probe biologice, iar pe numele său a fost deschis dosar penal pentru conducerea unui vehicul sub influenţa alcoolului sau a altor substanţe psihoactive.
IPJ Galaţi a transmis că poliţistul se afla în timpul liber şi conducea autoturismul personal în momentul opririi.
Totodată, conducerea Inspectoratului a dispus declanşarea unor verificări interne, urmând ca, în funcţie de rezultat, să fie luate măsurile legale.
